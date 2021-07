Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-américaine - Les médias en ligne outillés sur l'identification de la mauvaise information

L'Ambassade des Etats-Unis à Abidjan a organisé, les 27 et 28 juillet 2021, un atelier de formation à l'intention des médias en ligne, à l'American Space, sis à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, autour du thème : « Identifier et lutter contre la désinformation. »

Les principaux objectifs de cet atelier sont l'identification et la démystification de la désinformation, l'établissement d'une stratégie et d'un réseau pour répondre systématiquement à la désinformation, l'importance du « fact-checking » ou comment établir une source centrale de vérification des faits.

Pour Joann Lockard, chargée d'affaires à l'Ambassade des Etats-Unis en Côte d'Ivoire, la liberté de la presse est une valeur fondamentale. « Elle n'est pas seulement une valeur américaine, mais une valeur universelle fondée sur l'article 19 de la déclaration des Droits de l'Homme qui stipule que chaque citoyen à la liberté d'expression et d'opinion », a-t-elle dit. Avant d'ajouter : « si avant il n'était pas possible d'exploser ses idées pour changer le monde, aujourd'hui il est important d'admettre qu'internet et les réseaux sociaux font désormais partis de nos modes de communication. C'est pourquoi, il est plus que nécessaire d'avoir plus de professionnalisme », d'où l'intérêt de cet atelier.

Cette formation a été assurée par Linda Hervieux, journaliste et photographe américaine, diplômée en journalisme et en sciences politiques de l'Université de Boston. Linda Hervieux a travaillé avec le New York Times, Time magazine, Nbc News, Cnn, le New York Daily News et le Daily Beast. Elle fut également journaliste d'investigation au New Jersey, reporter spécialiste des affaires pénales pour le Sun à Lowell, dans le Massachussetts. Elle enseigne le journalisme en général, les bases du journalisme, les techniques de reportage, l'éthique, la rédaction des articles de presse, le journalisme d'investigation, et le management et le leadership en rédaction.