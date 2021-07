Ile Maurice: Un court-métrage et une publication électronique pour célébrer le festival Aadi

communiqué de presse

Dans le cadre de l'Aadi Pathinettam Perukku, qui sera célébré le 03 août 2021, le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust, sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, a lancé un court-métrage et une publication électronique sur ce festival aujourd'hui à Port Louis.

Le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, M. Avinash Teeluck, était présent au lancement.

Dans une déclaration, le ministre a félicité le Mauritius Tamil Cultural Centre Trust pour ces deux projets et a salué la créativité et la qualité du film et de la publication. Il a indiqué que cette initiative met en exergue les efforts de l'organisme pour atteindre les objectifs de promotion et de préservation de la culture tamoule.

Selon M. Teeluck, Maurice est un pays multiculturel et multiethnique où la conservation du patrimoine et des symboles religieux et culturels de chaque communauté doit être promue afin de renforcer l'unité nationale.

Aadi Pathinettam Perukku est un festival tamoul qui se tient chaque année. Lors de la cérémonie qui a lieu près des berges des rivières, le fil Taali, que portent les femmes mariées autour du cou, est remplacé par un nouveau, symbolisant le renouvellement des vœux conjugaux.

Dans cette optique, le court-métrage dépeint le rituel du Festival tandis que la publication électronique présente des témoignages des couples âgés et jeunes sur l'importance de cette célébration.

En raison des restrictions suite à la résurgence de la pandémie de Covid-19, le court-métrage et la publication électronique seront partagés sur les réseaux sociaux pour assurer leur diffusion.