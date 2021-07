Cote d'Ivoire: Inscription des nouveaux bacheliers - Plus de 500 admis attendus pour une prise en charge gratuite à l'étranger

Étudier gratuitement au Maroc ou en Tunisie reste possible. Cette chance d'être pris en charge gratuitement durant la première année d'études après le Bac est donnée par Fatima Zahra Bahjawi, directrice générale de Smart Africa Consulting. Elle a fait l'annonce lors d'un point-presse tenu le mercredi 28 juillet 2021, à Abidjan-Plateau.

Un « Salon des inscriptions » aura lieu du 3 au 5 août à la Caistab, après l'ouverture, cette année, du bureau d'Abidjan de Smart Africa Student (Sas). Une opportunité offerte par cette structure pour accompagner les bacheliers et étudiants dans leurs choix d'orientation ou réorientation.

Au dire de Fatima Zahra Bahjawi, ce sont 30 établissements de renom, aux diplômes reconnus par l'État et à l'international, qui attendront les bacheliers, étudiants et parents afin de les informer sur les programmes, les conditions d'admission, les cursus et diplômes proposés. Ces écoles accompagneront les nouveaux bacheliers et les étudiants dans leurs choix d'orientation ou réorientation.

Notons que ce rendez-vous est l'occasion pour les nouveaux bacheliers de découvrir l'univers de l'enseignement supérieur et pour celles et ceux qui ont déjà commencé leurs études supérieures d'envisager de nouvelles perspectives et des projets professionnels.

Une opportunité également pour s'assurer une pré-inscription dans l'établissement de leur choix. Indiquons toutefois que Smart Africa Student Abidjan, est le 3e bureau ouvert en Afrique après ceux de Libreville et Kinshasa.

Mélèdje Tresore