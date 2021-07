Congo-Brazzaville: CHU de Brazzaville - Le Pr Thierry Raoul Gombé nouveau directeur général

Nommé en Conseil de ministres le 28 juillet, le nouveau directeur général du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville Thierry Raoul Gombé succède au Canadien Denis Bernard Raiche.

Professeur de cardiologie, Thierry Raoul Gombé est enseignant-chercheur à l'Université Marien-Ngouabi. Il évolue également au CHU de Brazzaville et connaît les problèmes multidimensionnels qui minent la plus haute structure sanitaire du pays.

Renouvellement des équipements en vue d'améliorer le plateau technique, réhabilitation du système d'approvisionnement en eau et en électricité, rénovation des bâtiments, amélioration des conditions de travail des agents, régulation du flux des garde-malades qui passent des nuits dans des conditions déplorables... Les défis à relever sont nombreux et nécessitent de la volonté et des moyens pour améliorer la qualité des soins et services de santé à offrir à la population.

La nomination du Pr Thierry Raoul Gombé à la tête du CHU de Brazzaville vient calmer les tensions au sein de l'intersyndicale qui appelait au départ de l'ancienne direction générale. Ces trois dernières années, en effet, une frange d'agents et l'intersyndicale ont multiplié les mouvements de protestation pour solliciter du gouvernement la nomination d'un Congolais à la tête de cet hôpital et la résiliation du mémorandum d'entente entre le CHU Brazzaville et l'université de Montréal. Lequel mémorandum avait ouvert les portes de la direction de cette structure sanitaire successivement à deux Canadiens entre avril 2019 et juillet 2021.

Lors de ce même Conseil de ministres, il y a eu également d'autres nominations au niveau du ministère de la Santé. Le médecin-colonel Jean Raoul Chocolat, chirurgien et directeur des hôpitaux quitte l'hôpital général Adolphe-Sicé pour l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba à Oyo dans le département de la Cuvette.

Mme Plaza née Koumba Moulady a, quant à elle, été nommée directrice générale de l'hôpital de Loandjili à Pointe-Noire et le Dr Lambert Chakirou a été porté à la direction générale de l'hôpital Adolphe-Sicé.