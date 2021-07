Congo-Brazzaville: Basketball - Les affiches des demi-finales de la Coupe de la ville

Les demi-finales de la Coupe de la ville opposeront, le 1er août au gymnase Maxime-Matsima, l'Interclub seniors hommes au Club athlétique renaissance aiglons (Cara) puis l'AS G aux Diables noirs basketball (DNBB) 1.

Les vainqueurs disputeront la finale de la compétition dont la date n'a pas encore été dévoilée. Mais, peu avant les demi-finales de la Coupe de la ville, les matches des play- offs pour permettre aux clubs engagés d'améliorer leur classement dans les différentes catégories vont donner les premiers éléments de réponse.

Le 31 juillet chez les juniors messieurs, ANBC jouera contre l'Etoile pour la 3e et 4e places. Le Cara sera aux prises à l'AS G puis ANBC-ECB pour les 9e et 12e places. ECB affrontera l'Inter 2 et ANBC-Diables noirs BB pour les 5e et 8e places chez les seniors dames. Chez les seniors messieurs, Patronage accueillera ANBC2 pour les 9e et 12e places. Le 1er août dans la même catégorie, l'Etoile affrontera Liber pour le classement 5e et 8e places.

Notons que pour le compte des matches de classement disputés le week-end écoulé, chez les seniors dames, Avenir du rail (AVR) a battu Brazza basket 57-24 puis ANBC a pris le meilleur sur ECB 27-45 (3e et 4e places). DNBB a courbé l'échine face à l'Inter 2 23-50 (5e et 8e places).

Les demi-finales des plays off seniors messieurs ont vu l' Inter prendre le dessus sur AVR 80-69 puis le Cara a battu AS G 80-75. Cependant dans la lutte pour la 5e et 8e places, Etoile a battu ANBC1 70-50 puis Liber a dominé DNBB 61-55. Pour le compte de la 9 et 12e places ANBC a battu RBC par forfait. Patronage a fait autant devant BCM. Pour le compte de la 13e et 15e places, DNBB 2 s'est imposé face à l'As Thomas par forfait .

Chez les juniors, Etoile a battu par forfait BCM pour les 3 et 4e places. Patronage a eu raison de DNBB 59-41 et AS G a gagné ECB par forfait (9e et 12e places). Le match Cara-ANBC n'a pas pu avoir lieu parce qu'aucune des deux ne s'est présentée sur le terrain tout comme le match entre les deux Inter (5-8e places).

Chez les cadets, AVR a battu en demi-finale ANBC 44-41. Génération Miracle s'est imposée face à Inter2 par forfait 20-00 puis Patronage a dominé Inter 1 également sur tapis vert. Les deux rencontres comptaient pour les 5e et 8e places. L'autre rencontre qui devrait opposer ECB à BCM n'a pas eu lieu. Aucune des deux formations ne s'est présentée pour disputer les 9 et 10e places.