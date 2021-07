Congo-Brazzaville: Musique - Les ateliers Clinique Piano lancent un appel à candidatures

Ouvert jusqu'au 27 août, l'appel est destiné aux pianistes congolais âgés de 18 à 35 ans résidant en RDC et actifs dans toutes les disciplines musicales confondues en vue d'une formation prévue du 23 au 29 octobre 2021.

Le dossier de candidature à envoyer par courriel à contact@pianoskinshasa.com doit contenir comme documents un CV et les « préoccupations musicales du candidat » où, il est tenu en 250 mots maximum, de décrire son travail. Ce détail important vient en complément aux éléments du CV qui mentionnent son « parcours de formation et les manifestations » auxquelles il a déjà pris part. Il est du reste recommandé d'inscrire les « nom et prénom en haut de chaque page ».

Troisième élément indispensable à figurer dans le dossier, il s'agit d'une vidéo de deux minutes maximum du pianiste « en train de jouer un morceau au piano » avec la précision qu'il faut « envoyer un lien vers YouTube ou Vimeo ». Mais ce n'est pas tout. Le pianiste doit aussi joindre « une courte vidéo, de trois minutes maximum », qu'il peut réaliser avec son téléphone, où il explique sa motivation à participer aux ateliers et confirme sa présence toute sa durée. Une exigence à laquelle il faut se conformer : « Les vidéos doivent être partagées sur les sites de partage vidéo (par ex. YouTube ou Vimeo) ou sur les sites d'hébergement de fichiers (par ex. Google Drive ou WeTransfer) ». De toute évidence, il est requis d'insérer le lien correspondant dans le mail envoyé à l'adresse susmentionnée. Par ailleurs, l'organisation tient à préciser que « les vidéos immobiles ne seront pas acceptées ».

Accompagner la carrière des pianistes

Les ateliers Clinique Piano sont organisés en amont du festival Pianos de Kinshasa. Ils sont pensés de sorte à répondre à « la nécessité d'accompagner la carrière artistique des pianistes congolais ». Mis en œuvre tel « un dispositif pédagogique et didactique », il est « conçu comme outil de renforcement des capacités techniques, de réflexion intellectuelle et théorique ». Qui plus est, il « apporte un aperçu de l'écosystème musical mondial ».

Les participants aux ateliers présenteront leur travail lors d'un concert collectif dans le cadre du festival Pianos de Kinshasa 2021 du pianiste et compositeur David Shongo organisé et porté par le Studio 1960. Il y sera question d'échanges avec les pianistes déjà actifs sur le marché de l'art, des théoriciens et des professionnels de la musique (producteurs, managers et programmateurs). L'événement est censé être aussi un espace de formation. Ce, de sorte « à préparer les pianistes locaux au marché de la musique et de les mettre en connexion avec les espaces de diffusion et de production locaux et internationaux (institutionnels et indépendants) ». C'est l'autre but que s'assigne la toute nouvelle rencontre musicale internationale qui, comme l'indique son nom, est « consacrée au piano et aux talents pianistiques de tous horizons ». Pianos de Kinshasa 2021 procèdera aux auditions des artistes au mois d'août.