Congo-Brazzaville: Sénat - Approbation d'un accord de financement de la Banque mondiale

Les membres du Sénat ont adopté le 27 juillet à Brazzaville, le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement additionnel d'environ vingt-huit milliards cinquante-quatre millions de francs CFA de la Banque mondiale, en vue du renforcement du système de santé « KOBIKISA ».

Ce crédit vise à optimiser l'utilisation des ressources du système de santé et à améliorer sa performance en termes d'utilisation et de qualité des services de santé, de la reproduction, de la mère et de l'enfant dans les zones ciblées, en particulier les ménages les plus pauvres.

Les axes et actions de cet accord sont, le financement sur la performance ainsi que l'appui à la mise en œuvre de la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants ainsi que l'exonération de frais pour les ménages démunis.

Le prêt vise aussi à renforcer les centres de soins de santé et la mise en place de la politique de gratuité des soins. Quant à l'appui à la gouvernance et à la gestion des finances publiques sectorielles et au renforcement du système de santé, il concerne entre autres l'examen des flux des finances au niveau des centres de soins. Aussi, l'amélioration du système national de fourniture de produits pharmaceutiques et du système de transfusion sanguine.

La durée de remboursement du crédit est de trente ans avec un délai de grâce de cinq ans.