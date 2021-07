Algérie: Saïd Chanegriha préside une cérémonie de sortie de la 14e promotion à l'Ecole supérieure de guerre

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a présidé jeudi une cérémonie de sortie de la 14e promotion au niveau de l'Ecole Supérieure de Guerre, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée, ajoute la même source, a suivi un exposé sur la promotion sortante, présenté par le directeur de l'Ecole, avant de rencontrer les cadres et les officiers stagiaires et prononcer une allocution, à travers laquelle il a souligné que "le contexte international actuel, conjugué aux conditions difficiles que connait notre sous-région, sont tous des facteurs qui exigent de nous, plus que jamais, la poursuite du processus d'édification d'une armée moderne et professionnelle, qui se distingue par de grandes capacités et une doctrine militaire pertinente, inspirée de nos valeurs immuables et de nos principes nationaux séculaires et qui s'adapte aux évolutions du contexte régional et international".

Le Général de Corps d'Armée a saisi cette occasion pour rappeler que les efforts déployés avec dévouement et sincérité, "reflètent effectivement la ferme volonté du Haut Commandement à promouvoir l'Armée nationale populaire, au triple plan stratégique, opérationnel et tactique", a souligné le Chef d'Etat-major de l'ANP.

"Je voudrais rappeler, à cette occasion, que les efforts que nous déployons, avec dévouement et sincérité, reflètent effectivement notre ferme volonté de continuer à promouvoir l'Armée nationale populaire, aux plans stratégique, opérationnel et tactique, et de veiller constamment à l'augmentation de ses capacités de combat et à l'amélioration de notre appareil de formation, conformément aux normes des armées modernes, et ce, à travers la maitrise des programmes de formation, portant sur l'art de combat, la stratégie militaire, la défense et la sécurité", a-t-il ajouté.

"Il vous appartient, donc, vous les promus, de tirer, au maximum, profit de l'enseignement que vous avez reçu, tout au long de votre cursus de formation, au niveau de ce prestigieux établissement d'enseignement, en faisant montre de perspicacité et d'esprit d'analyse, pour mieux appréhender les changements géopolitiques et socio-économiques qui s'opèrent et pouvoir, en tant que chefs et responsables, faire une lecture prospective des évènements et initier des approches objectives, à même de nous permettre de relever tous les défis à venir", a-t-il rappelé aux promus de l'Ecole supérieure de guerre.

Par ailleurs, une présentation audiovisuelle a été projetée, portant sur le bilan des activités de l'Ecole durant l'année scolaire 2020-2021, suivie de la lecture des résultats de la promotion sortante, de la remise des diplômes, du baptême de la promotion au nom du chahid "Abdellah Berber" et, enfin, d'une allocution du représentant de la promotion sortante.

Le Général de Corps d'Armée s'est rendu ensuite, selon la même source, à la division des enseignements, où il s'est enquis des classes de cours et des moyens pédagogiques dont elle dispose.

A l'issue, le Général de Corps d'Armée a rendu hommage aux membres de la famille dont la promotion sortante porte le nom de baptême, avant de signer le livre d'or de l'Ecole.