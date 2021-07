Afrique: Union Africaine - Lancement d'une académie temporaire pour encadrer la jeunesse

L'Académie des jeunes agents de changement a été lancée, le 29 juillet, à Kinshasa par le panel chargé d'accompagner le mandat de la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union Africaine(UA).

Mission : encadrer les jeunes Congolais en vue de les préparer à postuler à des postes au sein de l'UA et d'autres institutions internationales, indique le communiqué de presse du panel.

La cérémonie de lancement de cette académie s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, de l'Initiation à la nouvelle citoyenneté et de la Cohésion nationale, Dr Yves Bunkulu Zola, du coordonnateur du panel, le Pr Ntumba Luaba et de la commissaire chargée des Ressources humaines, des Sciences, Techniques et Innovations à l'UA, Pre Sarah Anyang Agbor.

Pour sa première session de formation, annonce le communiqué, l'Académie des jeunes agents de changement accueille cent cinquante jeunes Congolais âgés de 25 à 35 ans, dont cent onze hommes et trente-neuf femmes. Ces jeunes ont été retenus à l'issue d'un appel à candidatures qui a été diffusé au courant du mois de juin 2021 sur plusieurs plateformes numériques.

A la clôture de l'appel à candidatures, indique-t-on, 1891 jeunes ont répondu sur le formulaire en ligne. Après vérification des critères d'éligibilité, c'est-à-dire l'âge, le contenu des dossiers, y compris les pièces complémentaires demandées, le comité de pré-sélection a mis de côté les candidatures ne répondant pas aux critères de base. Ce premier tri a abouti à un vivier d'environ trois cents dossiers que le comité de sélection a minutieusement examinés, pour retenir finalement cent cinquante candidats, souligne le communiqué.

Cursus et parcours variés

Les candidats retenus, explique-t-on, ont des cursus académiques et des parcours professionnels très variés, mais ils possèdent tous au moins un diplôme de graduat. Les candidats, précise-t-on, ont été retenus uniquement sur la base de leurs qualifications et expériences professionnelles, sans égard à leurs provinces d'origine. La plupart des candidats retenus résident à Kinshasa, mais 30% d'entre eux résident en provinces. Quinze Congolais de la diaspora font également partie de la liste des candidats retenus.

Formation en ligne

Du 29 juillet au 5 août, indique-t-on, ces cent cinquante jeunes et le comité organisateur vont participer à une formation en ligne organisée par la division jeunesse de la commission de l'UA. Les thèmes abordés sont : l'Union africaine et la Commission de l'Union africaine, le Panafricanisme ; Cadre de développement du rôle des jeunes (Agenda 2063, AYC, APAYE, MOCAAP, 4As) ; rôle des jeunes : cadre de développement des jeunes (Intégration des jeunes) ; responsabilité des jeunes : AUC Programmes (AUYVC, YPP, Programme de stage et d'échange), développement de CV et technique d'entretien ; nouvelle plateforme de carrière de l'UA et exigences de recrutement.

Jeunesse, une opportunité pour le présent et une garantie pour le futur

L'Académie des jeunes agents de changement, explique-t-on, est mise en place grâce à l'appui de la division jeunesse de la commission de l'UA, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, l'équipe du panel chargé de l'éducation, jeunesse, science, technologie et innovation, des jeunes défenseurs de la Charte africaine de la jeunesse, du Conseil national de la jeunesse ainsi que du réseau africain des adolescents et jeunes en population et développement (AfriYAN). « Cette première initiative à l'Union africaine marque la présidence qu'assure son Excellence Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec comme thème « Arts, culture et patrimoine : leviers pour l'édification de l'Afrique que nous voulons », qui se base sur une vision stratégique d'« une union africaine au service des peuples africains », se déclinant en neuf piliers prioritaires, dont le pilier 6 qui vise à promouvoir le développement du capital humain africain pour une Afrique émergente. Investir dans le capital humain, c'est investir dans la jeunesse qui est mis au centre des actions du chef de l'Etat et président en exercice de l'UA. Dans sa vision, la jeunesse est une opportunité pour le présent et une garantie pour le futur », dit le panel.