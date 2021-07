Algérie: Industrie - Zaghdar reçoit les responsables du Groupe IMETAL

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar a reçu jeudi à Alger les responsables du Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (IMETAL), avec lesquels il a évoqué la situation du Groupe et les problèmes rencontrés par certaines de ses filiales, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, le ministre a suivi "des explications sur la situation du Groupe ainsi que les problèmes auxquels se heurtent certaines de ses filiales, notamment l'EPE Sider El-Hadjar, l'EPE Batimetal et la Société nationale de zinc "l'EPE ALZINC SPA", a précisé le communiqué.

Les responsables d'IMETAL ont présenté leurs propositions et leur vision "pour la résolution des problèmes qui se posent et permettre à ces entreprises de retrouver leurs équilibres et leurs capacités de production", a poursuivi la même source.

Dans ses directives aux cadres du Groupe, M. Zaghdar a souligné "la nécessité de redoubler d'efforts en vue de permettre à ces entreprises une sortie rapide des crises qu'elles traversent depuis plusieurs années".

Dans le même sillage, il a relevé "la nécessité de maîtriser les outils de gestion et de production en comptant sur les compétences algériennes, outre l'importance de la contribution du partenaire social à la relance de ces entreprises".

Après avoir évoqué l'importance des industries métallurgiques et sidérurgiques au vu de leur rôle comme locomotive pour toutes les autres filières industrielles, M. Zaghdar a affirmé que son département ministériel "suit de près l'évolution de la situation de ce groupe et de ses filiales, et œuvrera pour leur accompagnement dans la résolution de certains problèmes, à condition qu'il y ait plus d'efficacité et de rentabilité à court terme".