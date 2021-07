Ile Maurice: Signature d'un accord pour la mise en place d'une plateforme de commerce électronique pour les PME

communiqué de presse

Un protocole d'accord (MoU) a été signé, cet après-midi, à Port Louis, entre la division des Petites et Moyennes Entreprises (PME) du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives (MIDSC) et la Mauritius Post Ltd (MPL) afin d'offrir une plateforme de commerce électronique pour les PME et les coopératives enregistrées auprès de la Registration Unit des PME.

La cérémonie de signature s'est tenue en présence du ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, et du ministre de la Technologie, de la Communication et de l'Innovation, M. Darsanand Balgobin.

Grâce à ce protocole d'accord, la MPL sera en mesure d'offrir des solutions commerciales efficaces comprenant des solutions de commerce électronique et des facilités de marketing, y compris des services de livraison aux PME et aux coopératives enregistrées. Le MIDSC sera chargé d'inciter les PME et les coopératives à adopter et à utiliser les solutions proposées par la MPL.

L'objectif est de donner plus de visibilité aux solutions de commerce électronique offertes par la MPL et aux PME/coopératives qui utilisent ces solutions. Les incitations et l'assistance fournies par le MIDSC ainsi que les tarifs préférentiels accordés aux PME et aux coopératives enregistrées devraient inciter davantage de PME et coopératives à s'inscrire auprès du MIDSC tout en stimulant leurs activités.

Lors de son allocution, le ministre Bholah a rappelé que la vision du MIDSC est d'encourager le secteur des PME à se tourner vers l'innovation, les opportunités, et l'inclusion. Il a rappelé que, dans un contexte de ralentissement de l'activité économique, la COVID-19 a entraîné une augmentation du commerce électronique et une accélération de la transformation numérique, ajoutant que la numérisation et l'innovation sont essentielles à la survie des PME et des coopératives. Il a donc lancé un appel aux entreprises à repenser leurs modèles économiques, car les entreprises et les consommateurs qui ont pu passer au numérique pendant la pandémie de COVID-19 ont contribué à atténuer le ralentissement économique.

M. Bholah a souligné que dans le but de créer un cadre approprié pour le développement et la croissance des PME, la division des PME du MIDSC a exploré la possibilité de mettre en place une plateforme de commerce électronique avec des facilités de paiement en ligne sécurisées pour que les PME puissent commercialiser et vendre leurs produits au niveau local, régional et international.

Pour sa part, le ministre Balgobin s'est attardé sur la nécessité de créer un environnement propice pour faciliter l'économie numérique et promouvoir une approche transformatrice basée sur les opportunités, l'inclusion et l'innovation.

Il a rappelé que la MPL a développé et adopté une plateforme de commerce et de paiement en ligne. Grâce à sa récente migration vers le Post Global Postal System, la MPL est en mesure de prendre en charge les opérations de différents modèles de plateformes de commerce électronique à Maurice, a-t-il déclaré. Il a également annoncé que la MPL mettra en place une unité spéciale de commerce électronique.

En outre, il a indiqué que le commerce électronique, associé à son réseau de 114 bureaux de poste et à la logistique de livraison qui l'accompagne, ainsi qu'aux facilités d'expédition vers 660 000 points d'accès postaux dans le monde, facilitera l'échange de biens physiques entre acheteurs et vendeurs et assurera le paiement par voie électronique ou autre.