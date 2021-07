Sénégal: Le DG des douanes dans le Sud pour s'enquérir des conditions de travail de ses agents

Dakar — Le Directeur général des Douanes, Abdourahmane Dièye a entamé mardi dernier, une tournée dans la région douanière du Sud (Ziguinchor (région administrative de Ziguinchor, Kolda et de Sédhiou), pour s'enquérir des conditions de travail des agents et observer de visu l'exécution du service, a appris l'APS.

"L'objectif est de tâter le pouls des Unités et d'en mesurer les capacités d'endurance et d'adaptation dans les zones difficiles d'accès et sur les lignes et corridors hautement stratégiques pour l'Administration", selon le Directeur général des Douanes cité dans le communiqué reçu jeudi à l'APS, ajoutant qu'il était accompagné dans sa tournée par "un staff réduit".

La même source précise que cette tournée vise à partager avec les agents "sa vision" et "les grandes orientations stratégiques de l'administration des douanes et les grands axes du Programme de modernisation de l'administration des douanes (PROMAD)".

Elle ajoute qu'il s'agira avec le PROMAD, de consolider les acquis par les dotations conséquentes de moyens à toutes les unités douanières et de changer ainsi le visage de l'administration sur une longue durée.

"Il en sera de même pour la révision du statut du personnel, pour asseoir une véritable culture de performance et promouvoir la douane de demain", fait savoir le communiqué.

Partout où il est passé, souligne le document, le DG des Douanes a salué "le comportement exemplaire" des agents et les résultats satisfaisants réalisés.

Il a toutefois réitéré ses instructions fermes pour le renforcement de la dynamique, le culte de la performance et pour une culture de douane de proximité, pour une meilleure compréhension des missions par les populations.

Il a, en outre, attiré l'attention des agents sur la célérité dans le travail pour satisfaire les préoccupations des opérateurs économiques, appelant que le contrôle social et l'application des engagements régionaux et sous régionaux sur les corridors sont devenus des éléments de notation de l'exécution du service.

Le DG des Douanes a également salué la parfaite collaboration entre la Douane et les autres forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que l'esprit de coopération et le soutien mutuel qui prévaut entre les agents des différents corps aux frontières.