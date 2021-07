Afrique de l'Ouest: BRVM - Les indices consolident leur embellie à l'issue de la séance de cotation de ce 29 juillet

L'embellie des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) entamée le mardi 27 juillet 2021, s'est consolidée à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 29 juillet 2021.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi gagné 0,42% à 137,12 points contre 136,54 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,35% à 168,66 points contre 168,07 points la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 461,574 millions FCFA contre 343,393 milliards FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistré une hausse de 17,835 milliards FCFA, s'élevant à 5075,825 milliards FCFA contre 5057,990 milliards FCFA la veille. Celle des obligations est restée stationnaire à 6811,604 milliards FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 4 300 FCFA), Sicor Cote d'Ivoire (plus 7,39% à 3 705 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 5,54% à 4 000 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 8 985 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,12% à 1 770 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Safca Côte d'Ivoire (moins 7,34% à 820 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 345 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 6,73% à 485 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 4,70% à 710 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,81% à 1 390 FCFA).