Cote d'Ivoire: Ebony 2021 - Lutte contre les Fake news Le Dg du PAA s'engage à accompagner les journalistes

La 23ème édition du week-end des Ebony 2021 aura lieu les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Yamoussoukro. Sous le parrainage de Hien Yacouba Sié, Dg du Port autonome d'Abidjan.

Le thème choisi est : ''Journalisme, Fake news : Défi ou défiance''. L'information a été donnée par Jean-Claude Coulibaly, président du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), le jeudi 29 juillet 2021, lors de la cérémonie de lancement officiel, à la Maison de la presse au Plateau.

En présence des représentants des institutions et organes de régulation et d'autorégulation de la presse, des organisations professionnelles des média et de nombreux journalistes. A cette occasion, le président Coulibaly est revenu sur le passage de la nuit des Ebony au week-end des Ebony. Il a rendu un vibrant hommage au parrain pour avoir accepté d'accompagner la faitière de la presse, dans sa quête de l'excellence et de la qualité.

Selon la présidente du comité d'organisation des Ebony 2021, Marie-Laure N'goran (Rti1), la journée du vendredi 17 décembre 2021 sera consacrée aux expositions-ventes des entreprises, l'animation du village Ebony. La journée du samedi 18 décembre 2021 sera meublée par un cross populaire avec la participation des journalistes et des populations, un panel d'experts et animation des sponsors.

Une visite suivie de déjeuner dans la plantation du président Félix Houphouët-Boigny etc. Pour sa part, le parrain, Hien, Yacouba Sié, a exhorté les journalistes à plus de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, tant sur les réseaux sociaux que dans les supports conventionnels.

« Nous devons percevoir la quête de l'excellence comme une vertu de notre société. Et quoi que nous fassions, cela doit être notre credo. La quête de l'excellence doit servir de modèle pour notre jeunesse. » a-t-il déclaré avant de saluer le choix du thématique : « Le thème est vraiment d'actualité. Car, il faut le dire, les Fake news apparaissent aujourd'hui comme le cancer des médias » a-t-il déploré.