Madagascar: Evènement - Olombelo Ricky peaufine un retour en scène

L'illustre Olombelo Ricky nous revient pour un grand concert exclusif de sa part ce week-end avec entre autres l'incontournable bassiste Radanz à ses côtés. Un rendez-vous qui illustrera un concept inédit de sa part.

Fidèle à lui même, toujours aussi imposant et charismatique, fédérateur depuis plus de quatre décennies maintenant de plusieurs générations de mélomanes, Olombelo Ricky nous annonce un retour conquérant sur scène. Ce 31 juillet à partir de 15h30, rendez-vous est donné au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao, là où dans un cadre à la fois verdoyant et qui respire la fraîcheur de la nature environnante, il nous délectera d'un grand concert en plein air sous le thème « Mozika dia maka rivotra kely ».

Depuis les vagues de confinement à l'échelle nationale, Olombelo Ricky est sans doute l'un des artistes dont le public, mais surtout ses inconditionnels se languissent le plus. S'étant fait assez rare, il nous peaufine ainsi pour ce samedi un événement d'envergure, voire très spécial de sa part.

Concert étonnant

« Comme toujours, ce sera un grand plaisir pour moi que de surprendre et d'émerveiller le public qui se joindra à moi pour cette occasion. D'autant plus qu'après mes retrouvailles avec Radanz, avec qui je me suis toujours plu à collaborer, nous concoctons ensemble un menu musical des plus copieux pour tous ceux qui seront là avec nous dans ce cadre spacieux et verdoyant » souligne Olombelo Ricky.

Avec Original Events à l'organisation, le chanteur de « Ikalangita » nous promet ainsi un concert étonnant et exceptionnel.

Il profite également de la promotion de ce concert au Karibotel Domaine Manerinerina Ambohibao pour scander plus d'ouverture pour les artistes, et ce malgré le contexte sanitaire actuel.

« Certes, il n'est pas du tout facile de faire face à la pandémie et à son évolution actuellement. Ceci-dit, il est indéniable qu'on doit vivre avec et s'adapter en conséquence. J'incite ainsi tous ceux qui en ont le pouvoir à laisser la scène artistique et culturelle à s'épanouir, à vivre et s'ouvrir au public. Que d'un côté, on respecte les normes sanitaires et de l'autre on puisse à nouveau valoriser l'art et la culture comme étant incontournables » affirme-t-il.

Olombelo Ricky qui se joint d'ailleurs aussi à la revendication des artistes nationaux qui souhaitent qu'ils soient mis sur le même piédestal que leurs pairs sportifs entre autres, à qui l'on accorde des autorisations spéciales, leur permettant toujours de représenter la Grande île à l'international.