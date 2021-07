Sénégal: PSG - Face à la concurrence, Idrissa Gueye ne tremble pas

Idrissa Gueye n'est pas inquiet malgré le recrutement en cours au PSG. Avec l'arrivée notamment de Georginio Wijnaldum, les cartes sont redistribuées dans l'entrejeu parisien. Mais l'international sénégalais se montre confiant et trouve cela logique.

En conférence de presse, Idrissa Gana Gueye s'est confié. En attendant d'éventuels départs, le milieu de terrain du club parisien a plusieurs joueurs qui vont sûrement se battre pour une place dans le onze de départ. Gueye qui va devoir faire la concurrence avec Wijnaldum, Verratti, Paredes, Gueye, Danilo, ou encore Herrera trouve cela logique pour les grands clubs.

« Gini (Wijnaldum, ndlr) est un très bon joueur, que j'ai connu quand j'étais à Everton. Je jouais contre à lui à Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions. On a besoin de joueurs comme ça. C'est un joueur de qualité de plus dans l'équipe. On est très content de l'avoir parmi nous, et on espère qu'il va nous aider à gagner des trophées. Au niveau de la concurrence, c'est très bien pour l'équipe, c'est ce qu'il faut dans les grandes équipes. C'est au coach de faire ses choix et tout le monde les respectera. Le plus important, c'est l'équipe, les individualités, ça vient après» a-t-il confié à la presse.