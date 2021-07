Ile Maurice: Commission d'enquête sur Betamax Ltd - Présidente et commissaires assermentés

communiqué de presse

Une cérémonie de prestation de serment de la présidente et des commissaires de la commission d'enquête sur Betamax Ltd s'est tenue, cet après-midi, à la State House, Le Réduit, en présence du président, M. Prithvirajsing Roopun.

Conformément à la section 2 (2) du Commissions of Inquiry Act, Mme Carol Green-Jokhoo, Puisne Judge, a été nommée présidente et le Dr Pushpawant Boodhun et M. Kodados Mosafeer commissaires. Ils seront chargés d'enquêter et de faire un rapport sur, entre autres, les circonstances dans lesquelles le contrat de transport de produits pétroliers vers Maurice a été attribué à Betamax Ltd et les circonstances qui ont ensuite conduit à la résiliation du contrat.

Dans une déclaration, Mme Carol Green-Jokhoo s'est dite honorée de la confiance placée en elle et ses collègues pour mener la commission d'enquête. Elle a ajouté que des travaux préliminaires doivent être effectués en termes de logistique et d'organisation avant le début de la commission d'enquête.

Elle a également informé que des communiqués seront émis concernant les termes de référence de la commission et pour informer le public qu'il pourra déposer des documents et des informations concernant ladite commission d'enquête.