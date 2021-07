Gabon: Du matériel de bureau offert aux Affaires étrangères

L'Ambassade de la République de Corée du Sud près le Gabon a offert un important don en matériel informatique et fourniture de bureau, d'une valeur de 104.000.000fcfa, au ministère gabonais en charge des Affaires étrangères. Un matériel qui selon la Secrétaire générale Ginette Arondo épouse Edzang, va faciliter les conditions de travail des agents de son ministère en cette période de lutte contre la pandémie de Covid-19.

La coopération entre la République de Corée du Sud et le Gabon se poursuit. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1er octobre 1962. Le ministère gabonais en charge des Affaires étrangères a officiellement reçu un don de matériel et de fournitures de bureau d'une valeur de 104.000.000fcfa. Il s'agit des ordinateurs , téléphones smartphones, photocopieuses , tables de mixage, micro baladeurs ,clefs usb, rames de papiers et bien d'autres. L'Ambassadeur de Corée, Chang Son Ryu se satisfait de la remise officielle du don.

Au nom du Ministre Pacôme Moubelet Boubeya, c'est la Secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, Ginette Arondo épouse Edzang qui a tenu à remercier l'Ambassadeur coréen et salué l'amitié entre les deux pays qui date depuis 1962. Elle n'a pas manqué de rappeler l'attachement des autorités gabonaises au renforcement des liens qui existent entre les deux pays. Pour la SG du ministère, la remise officielle de la contribution du gouvernement coréen au ministère des Affaires étrangères en matériel et fournitures de bureau d'une valeur,104 000 000 fcfa, témoigne de l'estime que les autorités coréennes ont vis à vis du Gabon. "Je puis vous l'assurer, ce sentiment est partagé. Les hautes instructions du ministre tiennent en quelques mots : Coopération, amitié et fraternité. Ces mots traduisent la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles, le président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, de raffermir et de consolider les liens qui unissent nos peuples respectifs" ajoute t-elle.

L'Ambassadeur de la Corée du Sud, Chang Son Ryu a dit être fier et content pour la remise officielle de ce don au ministère des Affaires étrangères. "Je suis content d'être à cette cérémonie de matériel de bureau qui permettra d'améliorer les conditions de travail en cette période de lutte contre la pandémie liée au Covid-19" a t-il fait savoir brièvement .

Il faut rappeler à des fins utiles que Gabon et la Corée du Sud sont des partenaires de longue date. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1er octobre 1962. L'histoire rappelle que c'est en 1973 que les deux pays ont procédé à l'ouverture respective de leurs ambassades à Séoul et à Libreville.