Gabon: Vaccination obligatoire pour les agents des Eaux et Forêts ?

Sur instruction du ministre des Eaux et Forêts, le Secrétaire général dudit ministère a, par le biais d'une note d'information, publié le 28 juillet, notifier les nouvelles conditions de missions de travail à l'intérieur du pays. Lesquelles conditions sont subordonnées à la présentation d'un « carnet de vaccination à la Covid-19 ».

Alors qu'aucune loi n'oblige quiconque à se faire vacciner, le ministère des Eaux et Forêts a semble-t-il ,trouvé le moyen de le faire. Ainsi, « toute mission de travail, à l'intérieur du pays, est désormais conditionnée à la présentation d'un carnet de vaccination à la covid-19 ». C'est entre autres, ce que l'on peut lire sur ladite note. Aussi, même si pour l'instant cette note concerne uniquement que les agents en partance pour une mission à l'intérieur pays, elle pourrait déjà instituer un climat de méfiance au sein du ministère.

Se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydro-alcoolique, garder une distance d'un mètre, portez sa bavette... ce sont là autant de gestes barrières qui jusqu'alors, permettent de limiter l'action du Coronavirus et qui ont jusque là, fait leurs preuves. C'est sans doute dans cette optique qu'il n'y a jusqu'à lors aucune obligation, du moins sur l'espace géographique du Gabon, de se faire vacciner. On se souvient encore des paroles du Président de la République qui affirmait : « Je tiens à rappeler à tous que le vaccin n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales ». C'est à croire que le ministre n'y a pas fait attention.

En plus des tensions que le ministère avait déjà, suite à la suspension, voire, à la mise sous bon de caisse de prêt de 300 grévistes, cette nouvelle affaire risque de mettre de l'huile sur le feu entre les agents et leurs dirigeants aux Eaux et Forêts.