Congo-Brazzaville: Grand Prix panafricain de littérature - Richard Ossoma-Lesmois et Eugène Mungala en lice pour la 1è édition

L'ouvrage « Passion et idéal panafricains pour la recherche, l'éducation et la culture de paix en République démocratique du Congo : professeur émérite Anicet Mungala : 1944-2014 », signé de Richard Ossoma-Lesmois, en collaboration avec d'Eugène Mungala, figure parmi les œuvres en compétition pour le « Grand Prix panafricain de littérature » et le « Grand Prix congolais du livre ».

L'ouvrage décline une vision panafricaniste rationnelle, différente des courants souverainistes africains. Dans ce livre, les auteurs retracent le parcours de vie du Pr émérite Anicet Mungala qui était un génie de l'éducation congolaise et africaine dont les innombrables initiatives et les réalisations créent une osmose. En effet, son récit de vie éveille les consciences face aux déficiences démocratiques, à la méconnaissance des droits fondamentaux de l'Homme, au relèvement de l'enseignement supérieur, causes récurrentes des troubles et instabilités entachant l'accomplissement des promesses et des vertus républicaines au Congo-Kinshasa.

Etalé sur 160 pages, ce livre est un éloge du Pr Anicet Mungala, homme politique et acteur de l'éducation congolaise, notamment fondateur du Bureau africain des sciences de l'éducation en 1973, devenu dans les années 2000 l'Institut panafricain pour l'éducation qui reste son œuvre majeure.

Juriste de formation, l'auteur Richard Ossoma-Lesmois est diplômé de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville. De son coté, Eugène Mungala est diplômé en administration, gestion et économie. Il est également cadre spécialisé dans la gestion et le management dans l'immobilier.

Pour rappel, le « Grand Prix panafricain » est conçu pour promouvoir les œuvres littéraires des écrivains africains évoluant sur le continent africain et à l'étranger. Il sera attribué chaque année aux auteurs qui se distingueront dans leurs différentes productions. Cependant le « Grand prix congolais du livre », quant à lui, est conçu essentiellement pour la promotion des auteurs congolais. Par ailleurs, tous les écrivains africains sont concernés par ce concours, les ouvrages doivent refléter les grandes valeurs consacrées par la charte de l'Union africaine, notamment la solidarité, le panafricanisme et la cohabitation pacifique des peuples.

D'après les organisateurs dudit évènement, le prix y relatif sera décerné en novembre prochain à l'occasion de la Journée internationale de l'écrivain africain. Pour ce qui est de la remise du prix, il interviendra en février 2022 lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine.