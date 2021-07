Congo-Kinshasa: Bourse Excellentia - 17 étudiants retenus pour poursuivre les études en France

Le programme d'éducation de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dénommé Excellentia, s'enrichit d'une nouvelle promotion d'étudiants en partance pour le France.

Après avoir réussi aux examens d'état avec un taux de réussite de plus 85% et après avoir réussi le test de pré-sélection de la Fondation DNT, 17 étudiants de Kinshasa et de diverses provinces de la RDC, ont été retenus pour aller poursuivre leurs études dans plusieurs filières au pays de Molière.

Reçus par l'ambassadeur de France en RDC, en présence de la Distinguée Première Dame de la RDC, ces 17 chanceux ont été encouragés et exhortés au sérieux et à l'application aux études. Par la suite, la présidente de la Fondation DNT les a reçus au siège de la Fondation dans un entretien privé, destiné à conscientiser et responsabiliser chacun d'entre eux pour la lourde tâche qui les attend, à savoir : réussir d'excellentes études et revenir armés de connaissances et de compétences pour travailler à la construction d'un Congo plus beau qu'avant. Eunice NTUMBA MULUMBA, originaire de Kinshasa, a été acceptée à l'université de Reims. Emmanuelle NGUETE BIWATA, originaire de Kinshasa a été accepté à l'université Montpellier. Emmanuella SAKINA BINTI NGUBA, originaire de Goma a été acceptée à l'université de La Sorbonne.

Concilie CHITEKULU MBAKA, originaire de Lubumbashi s'est vue accepter à l'université de Montpellier. Niclette NSABUA NDAYA, originaire de Mbuji-Mayi a été accepté à l'Université des Antilles. Juliette BARAKA NTAMWENGE, originaire de Goma a été acceptée à l'université LA Sorbonne.

Ursula NGANSAKI LIKIE, originaire de Kinshasa accepté à l'université Angers.

Rénédite MIZELE BAHOMBILA, originaire de Kinshasa accepté à l'université Le Mans. Ariel MALAMBA KALONJI, originaire de Kinshasa accepté à l'université Toulouse. Marc KABEMBA YANGIE, originaire de Lubumbashi accepté à l'université Paris Nanterre. Hervé NYANDWE KABONGO, originaire de Lubumbashi accepté à l'université Caen. Victor LARANGEIRA SEVERINO, originaire de Kinshasa accepté à l'université d'Aix-Marseille. Albert BALOWE BALOWE, originaire de Kinshasa accepté à l'université Toulouse.

Patient MUNYON MUKENA, originaire de Kinshasa accepté à l'université Toulouse. Jérémie KABANGA BAJIKIJAYI, originaire de Mbuji-Mayi accepté à l'université Paris 1. Guy-Alexandre KAHASHA MUGISHO CHIKURU, originaire de Kinshasa Bretagne-Sud. Caleb MAFOLO SONI, originaire de Kinshasa La Rochelle.