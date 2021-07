Afrique: Tokyo 2020 - L'Ethiopien Selomon Barega champion olympique du 10 000 m

L'avènement de Selomon Barega. L'Ethiopien est le nouveau champion olympique du 10 000 m.

Incroyable Selemon Barega ! Outsider sur le 10000 mètres et à l'attaque assez tôt, l'Ethiopien de 21 ans a résisté et s'est payé le scalp de tous les favoris ougandais, le recordman du monde Joshua Cheptegei en tête, pour s'adjuger un prestigieux sacre olympique au terme d'une course très serrée.

En faussant compagnie aux favoris ougandais, finalement 2e et 3e (Joshua Chepteigei et Jacob Kiplimo), l'Ethiopien apporte la première médaille de l'Olympiade à son pays et remporte la première médaille d'or de l'athlétisme, qui a débuté ce vendredi.

Il succède ainsi à Mo Farah, double-tenant du titre sur la distance, en 2012 et en 2016, mais qui n'est pas parvenu à se qualifier. Cheptegei doit donc se contenter d'une médaille d'argent, juste devant son compatriote Jacob Kiplimo.