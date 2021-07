Congo-Brazzaville: Humour - Roblin Président en tournée africaine

De fin juillet à août, l'humoriste congolais Roblin Président sera en tournée dans quatre pays africains où il partagera avec le public son savoir-faire dans le secteur et sa bonne humeur.

La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Bénin sont les quatre pays africains dans lesquels Roblin Président posera ses valises pour un bref séjour de travail. De son vrai nom Roblin Ngatali, l'humoriste congolais fait partie des meilleurs sur le plan national. Son talent à lui, c'est l'imitation vocale de différentes personnalités, tant nationaux qu'internationaux.

Tout petit, Roblin ne manquait pas la diffusion du journal télévisé. A ses heures perdues, il imitait la présentation du journal, souvent devant son père, et ses proches étaient très admiratifs de ce talent et sentaient en lui l'aura d'un futur journaliste. A force de faire rire ses amis et son cercle familial en imitant différentes personnalités, ses proches l'ont encouragé à faire de l'humour, quoi que l'on dise que l'art ne paie pas en Afrique.

Après son passage à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'Université Marien-Ngouabi, Roblin se détourne définitivement du chemin de la presse pour emprunter celui de la comédie. Pendant longtemps, l'artiste a été fasciné et influencé par le talent de l'acteur français Louis de Funès.

A ses débuts, Roblin Président intègre le Brazza comedy show qui diffusait la prestation des artistes sur la chaîne de télévision nationale Drtv. Ce qui a contribué en partie à le faire connaître à un large public. S'en est suivi la participation dans différents festivals nationaux et régionaux. Par ailleurs, l'artiste preste lors des cérémonies festives.

Parmi les voix qu'imite Roblin Président, on cite : le président de la République du Congo Denis Sassou N'Guesso, l'ancien président français Jacques Chirac, les défunts présidents gabonais et congolais Omar Bongo Ondimba et Mobutu, le journaliste congolais Laurent Botseke, le journaliste camerounais Alain Foka, etc.

Notons que ce périple marque un tournant décisif dans la carrière de l'artiste Roblin Président qui nourrissait depuis longtemps le désir de marquer son empreinte dans d'autres pays. Dans sa gibecière, plus d'un tour, avec des sketchs inédits qui, espère l'artiste, plairont certainement aux publics d'Abidjan, de Ouagadougou, d'Accra et de Lomé.