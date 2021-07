Afrique: Idrissa Gueye - Le Sénégalais «content d'être» au PSG

Sur la liste des transferts un temps, Idrissa Gueye a complètement retourné l'opinion au sein même du Paris Saint-Germain.

Idrissa Gueye parti pour rester ? Si le PSG devra vendre cet été, d'ici à la fin du mercato, l'international sénégalais de 31 ans ne semble pas pressé de faire ses bagages. Alors qu'il était placé sur la liste des transferts en janvier (l'offre de Newcastle ne l'avait pas convaincu), le Lion de la Teranga est toujours au sein du club de la capitale. Timoré il y a de cela encore quelques mois, le Sénégalais semble enfin s'être libéré depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino et son staff en janvier. Ses prestations contre le FC Barcelone, le Bayern Munich et Manchester City en Ligue des Champions restent dans toutes les mémoires.

Interrogé sur son avenir ce vendredi, en conférence de presse, à deux jours du Trophée des champions contre Lille, il a déclaré ceci : «Je suis sous contrat avec le PSG pour deux saisons. Je suis content d'être là, de travailler pour ce club, de tout donner pour ce club.» Et d'ajouter, au sujet de la concurrence : «Pour ce qui est du onze, on n'est jamais sûr de rien... Mais la concurrence, c'est très bien pour l'équipe, c'est ce qu'il faut dans les grandes équipes, des titulaires et des remplaçants. Après, c'est au coach de faire ses choix et tout le monde les respectera, tout le monde travaillera dur pour l'équipe et essaiera de faire le maximum pour aider l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe. Les individualités, ça vient après.»

Ancien de Lille, Aston Villa et Everton, Idrissa Gueye a rejoint le Paris Saint-Germain en janvier 2019, dans un transfert estimé à 30 M€.