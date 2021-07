Ile Maurice: Covid-19 - Les centres de vaccination ouvert à tout citoyen à partir du 02 août 2021

communiqué de presse

A partir du lundi 02 août 2021, les 17 centres de vaccination de l'île seront ouverts à tout citoyen souhaitant se faire vacciné. Cette décision a été prise car les vaccins ont produit les résultats escomptés et cela afin de vacciner au plus tôt plus 60% de la population.

Le Premier ministre adjoint (DPM), ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, et ministre du Tourisme, M. Louis Steven Obeegadoo, a fait cette annonce, aujourd'hui, lors de la conférence de presse du National Communication Committee sur la COVID-19 au Bâtiment du Trésor en Port Louis. Le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Kumar Singh Jagutpal, était aussi présent.

Le DPM Obeegadoo a fait ressortir que les centres de vaccination fonctionneront selon le mécanisme d'ordre alphabétique mis en place pendant le confinement, du lundi au samedi, à partir du 02 août 2021.

Deux créneaux seront disponibles : le premier, de 09 00 hrs à 10 30 hrs, sera réservé aux personnes inscrites sur la plateforme électronique de l'Economic Development Board (https://vaccination.edbmauritius.org) ; et la seconde, de 10 30 hrs à 15 00 hrs sur la base du premier arrivé, premier servi, pour les personnes sans rendez-vous. Cela, a-t-il souligné, est fait dans le but de vacciner un grand nombre de personnes et de protéger celles qui opèrent dans des secteurs stratégiques.

En outre, le Premier ministre adjoint a rappelé que la vaccination est obligatoire pour le personnel travaillant dans les secteurs de la santé et de l'éducation, pour le personnel d'Air Mauritius à bord des vols, pour ceux qui assurent le transfert des personnes dans les centres de quarantaine, ainsi que pour le personnel des hôtels.

Il a indiqué qu'étant donné que cette stratégie porte ses fruits, à partir du 15 août 2021, il sera obligatoire pour tout le personnel de l'aéroport, du port, des prisons et des 72 homes publics et privés pour personnes âgées de se faire vacciner afin d'accéder à leur lieu de travail respectif. Les pourcentages de personnel déjà vacciné dans ces secteurs sont les suivants : pour le port et l'aéroport, plus de 80 % ; pour le milieu carcéral, plus de 70 % ; et pour les homes, quelque 83 %.

De plus, M. Obeegadoo a observé que la coopération de chaque citoyen est nécessaire pour atteindre l'immunité collective. Il a également félicité ceux qui ont compris l'importance de se faire vacciner afin d'atténuer la propagation du coronavirus dans la société.

Situation actuelle à Maurice

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, a informé que le nombre de cas actifs de COVID-19 à Maurice a atteint 1 819. Au cours de la semaine écoulée, 604 cas positifs de COVID-19 ont été détectés comme suit : quelque 400 cas grâce à l'exercice de contact tracing et aux centres de dépistage ; une cinquantaine dans les centres de quarantaine et à travers le dépistage ciblé ; et quelque 90 dans des dortoirs.

Au total, 56 patients sont admis au New ENT Hospital, et 10 présentent des symptômes légers. Par ailleurs, 3 patients âgés de plus de 60 ans et non-vaccinés sont dans un état sérieux et ont d'autres maladies.

Il a également informé que 1 806 patients sont asymptomatiques, et 90 % d'entre eux ont déjà été inoculés. Cela, a-t-il martelé, démontre que les vaccins sont efficaces et que la campagne de vaccination produit les résultats escomptés.

Par ailleurs, Dr Jagutpal a lancé un appel à ceux qui n'ont pas encore été vaccinés à faire le nécessaire au plus vite.