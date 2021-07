Angola: L'Exécutif réaffirme les échéances pour la raffinerie de Cabinda

Ankara — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a réaffirmé mercredi, à Ankara, en Turquie, que l'Exécutif espère achever, d'ici 2022, la première phase de construction de la raffinerie de Cabinda.

Avec cette étape, a-t-il déclaré, en répondant aux hommes d'affaires turcs lors du Forum des affaires Angola-Turquie, le pays sera en mesure de produire les 30 000 premiers barils.

Les travaux de construction de la raffinerie débutent cette année, après que le déboisement, le déminage et le terrassement du sol aient été réalisés en 2019. En 2020, l'infrastructure de soutien a été installée.

La raffinerie de Cabinda est construite sur la base d'un financement à long terme, considéré comme innovant en Angola, avec des ressources financières 100% privées et sans aucune garantie de l'État.

Les travaux de construction sont sous la responsabilité d'OEC - Ingénierie et Construction et sont réalisés selon ce qui était initialement prévu entre les parties concernées, et devraient générer deux mille emplois, jusqu'à sa troisième et dernière phase d'exploitation.

La première consistera à traiter 30 000 barils/jour de l'unité de distillation de brut, avec un dessaleur, un système de traitement du kérosène et des infrastructures auxiliaires, dont un système d'amarrage de bouées classiques, des canalisations et des installations de stockage pour plus de 1,2 million de barils.

Les deuxième et troisième phases transformeront la raffinerie en une infrastructure de convention complète, avec une capacité de traitement supplémentaire de 30 000 barils/jour.

A ce stade, un nouveau reformeur catalytique, hydro-tâteur et unité de craquage catalytique seront installés, pour un coût total de l'ordre de 700 millions de dollars.

Selon le ministre Diamantino Azevedo, dans le cas de la raffinerie de Cabinda, elle sera construite selon le mode de construction, d'exploitation et de propriété, la Sonangol ayant l'intention de négocier jusqu'à 30 % des parts de la raffinerie de Lobito, et le reste sera être ouvert aux partenaires, individuellement ou en consortium.

Il a toutefois rappelé que l'Angola ne possède qu'une seule raffinerie, assez ancienne, qui couvre environ 20% des besoins internes en dérivés du pétrole.

L'Exécutif, a-t-il dit, a décidé d'opter pour une stratégie qui implique la construction d'une raffinerie d'une capacité d'environ 60.000 barils, dans la province de Cabinda, ce qui a donné lieu à un appel d'offres international, qui est déjà en cours.

Un autre volet qu'il a mis en avant a été la construction, dans la municipalité de Soyo, dans la province de Zaire, d'une raffinerie d'une capacité de 100 000 barils de pétrole par jour, dont l'appel d'offres a déjà été tenu et le lauréat a été sélectionné. Les termes du contrat sont en cours de négociation.

Le troisième volet est l'amélioration de la raffinerie existante à Luanda, dans le but d'augmenter de trois fois la production actuelle d'essence, un processus qui est également en cours, avec la collaboration de la société ENI, qui devrait être achevé en 2022.

Quant à Lobito, il a indiqué qu'il est également en cours de rénovation, avec une grande partie des infrastructures en cours d'achèvement, y compris la partie maritime. Le 9 juillet, l'appel d'offres international a été lancé et la clôture de la soumission des propositions aura lieu le 14 octobre.