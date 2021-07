Algérie: Covid-19 - Lancement d'une campagne de distribution des masques de protection aux citoyens

Alger — Une campagne de distribution des masques de protection aux citoyens a été lancée, jeudi, par la Sûreté de la wilaya d'Alger dans le cadre de son plan de sensibilisation, et en appui au plan national de santé, a indiqué, vendredi, un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"En application des recommandations du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie (covid-19) et en appui aux efforts nationaux de sensibilisation et de lutte contre la covid-19, et au titre de son programme de sensibilisation, la sûreté de la wilaya d'Alger a lancé, jeudi 29 juillet, une campagne de distribution des masques de protection aux citoyens", ajoute le communiqué.

A cette occasion, les services de sûreté de la wilaya d'Alger appellent les citoyens "à adhérer à ces démarches et aux efforts des autorités publiques visant à endiguer la pandémie, et ce à travers le respect des mesures de préventives et des règles de santé, dont la vaccination, la distanciation physique et le port du masque de protection", conclut le document.