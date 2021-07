Cote d'Ivoire: Justice - La cyberactiviste Arlette Zatté condamnée à payer 75 millions FCFA à Mme Gbagbo et sa fille

La cyberactiviste Arlette Zatté a été condamnée ce vendredi 30 juillet 2021, à six mois de prison, dont cinq avec sursis et un mois ferme, avec une amende de 50 millions de FCfa de dommage et intérêts à payer à Mme Simone Gbagbo et 25 millions de FCfa à sa fille Marie Laurence Kipré, pour diffamation et injures à l'ex-Première dame ivoirienne.

Arlette Zatté a été interpellée le jeudi 1er juillet 2021, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, sur plainte déposée par l'avocat de Mme Simone Gbagbo pour le compte de sa cliente.

Une plainte pour injures outrageantes proférées à l'encontre de Mme Gbagbo sur les réseaux sociaux depuis la France et même à Abidjan par la cyberactiviste. Elle fut par la suite inculpée par un juge d'instruction le vendredi 2 juillet 2021 et placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (Maca).

Il faut noter que l'arrestation d'Arlette Zatté a suscité de nombreuses réactions, dont celle de la députée Rhdp, Mariam Traoré, qui avait demandé sa libération.