Seychelles: Le FMI approuve 105 millions de dollars pour les Seychelles afin de soutenir la stabilité économique

Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé 105 millions de dollars au titre de la facilité élargie du Fonds pour les Seychelles avec un décaissement immédiat de 34,26 millions de dollars.

Dans un communiqué de presse jeudi, le FMI a déclaré que "l'objectif clé du programme proposé est de soutenir les efforts des autorités pour rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette tout en renforçant la reprise post COVID-19".

Le directeur général adjoint et président du FMI, Tao Zhang, a déclaré : « Les perspectives économiques des Seychelles sont positives, mais les risques restent élevés. Les arrivées de touristes depuis mars 2021 indiquent une forte reprise. Néanmoins, les perspectives sont incertaines et dépendent de la trajectoire de la pandémie le déploiement effectif des vaccins sur les principaux marchés touristiques des Seychelles et la reprise attendue de la demande extérieure."

« Le nouvel accord dans le cadre de la facilité élargie de financement soutiendra la reprise post-pandémique des Seychelles, ancrera la mise en œuvre des réformes et catalysera un financement extérieur supplémentaire », a-t-il ajouté.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont été durement touchés par la crise du COVID-19 qui a provoqué un ralentissement des voyages affectant l'industrie du tourisme, premier contributeur économique du pays.

Le FMI a déclaré que "les autorités ont réagi rapidement, en fermant l'économie, maintenant ainsi les taux d'infection et de mortalité bas. Cependant, les restrictions de voyage et le ralentissement économique mondial ont déclenché une contraction économique sans précédent. Les autorités ont répondu par des mesures visant à atténuer les retombées économiques sur les entreprises et les ménages.

Le FMI a ajouté qu'en conséquence "le taux d'endettement public a fortement augmenté, reflétant la détérioration du solde primaire, la dépréciation du taux de change et la contraction du PIB. Dès que les vaccins sont devenus disponibles, les Seychelles ont dominé le monde en termes de couverture vaccinale et ont rouvert leurs frontières. Avec les arrivées de touriste qui rebondissent, une reprise en V est désormais attendue."

Selon le ministère des Finances, certaines des mesures à prendre dans le cadre de la réforme économique comprennent l'amélioration de la viabilité de la dette des Seychelles, l'environnement des affaires et la réforme de l'administration publique.

Le FMI a déclaré que la stratégie clé se concentre sur le maintien de la dynamique de reprise tout en réduisant les risques pour la viabilité de la dette.

« Faire progresser le programme de réformes grâce à un ajustement budgétaire ambitieux, une gestion renforcée de la dette, des cadres de gouvernance budgétaire renforcés et le développement et l'inclusion du secteur financier sont des priorités essentielles pour soutenir la reprise post-COVID-19 et générer une croissance élevée, durable et inclusive », a déclaré le FMI.

La dernière fois que les Seychelles se sont lancées dans une réforme économique, c'était en 2008. Le programme de réforme macroéconomique avec l'aide du FMI visait principalement à remédier aux graves difficultés de la balance des paiements et de la dette extérieure.