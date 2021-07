Algérie: Un programme d'activités culturelles virtuelles durant le mois d'août

Alger — Concerts de musique, spectacles de théâtre et rencontres littéraires seront programmés en ligne durant tout le mois d'août, a indiqué jeudi le Théâtre national algérien Mahiéddine-Bachtarzi sur sa page Facebook.

Des pièces de théâtre comme "Torchaka" (Allumette), écrite et mise en scène par Ahmed Rezzak, "GPS" et "El Haicha" de Mohamed Charchal, et "Mouhakma" (Le procès), mise en scène par Djame Guermi, seront diffusés sur la chaine Youtube du TNA.

Le programme prévoit également la diffusion d'un récital soufi de la cantatrice et chanteuse andalouse Lila Borsali, à l'occasion de la célébration du 1er Mouharam, nouvel an de l'Hégire, et la fête de l'Achoura.

Par ailleurs, des rencontres littéraires-dont les thèmes n'ont pas encore été communiquées, font partie de ce programme visant à "maintenir une vie culturelle" en format virtuel.