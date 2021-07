Sénégal: Covid-19 / Bilan du vendredi 30 juillet 2021 - 15 décès, 60 cas graves et 1075 nouvelles infections

Le bilan macabre lié à la covid-19 continue de s'alourdir. 15 patients ont perdu la vie ce jeudi 29 juillet, selon le ministère de la Santé et de l'Action Sociale qui communiquait sur la Covid-19 hier, vendredi 30 juillet.

Sur le bilan quotidien de l'épidémie dans le pays, il a aussi fait état de 60 cas graves admis en réanimation, 333 patients guéris et 1075 nouveaux cas sur 4201 tests effectués. Soit un taux de positivité de 25,59%. Il s'agit de 127 cas contact et 948 cas issus de la transmission communautaire.

La région de Dakar continue d'être le foyer de l'épidémie avec 552 des cas communautaires dont 311 pour le département de Dakar, 85 pour Rufisque, 76 pour Pikine, 60 pour Guédiawaye et 20 pour Keur Massar.

Pour le reste, Saint-Louis en a 74, Ziguinchor 41, Tivaouane 34, Touba 33, Kaolack 27, Thiès 26, Popeunguine 22, Khombole 21, Bignona et Mbour 18, Fatick 8. 7 nouvelles infections ont été enregistrées à Diourbel, Mékhé, Oussouye et Richard-Toll, 6 à Linguère et Matam, 4 à Sédhiou et Thionk-Essyl, 3 à Darou-Mousty, Foundiougne, Kébémer, Kolda, Louga et Podor, 2 à Kanel et Kédougou et 1 à Diakhao, Nioro, Sokone et Tamba.

Au total, 61125 cas ont été déclarés positifs depuis l'apparition de la maladie au Sénégal et 46754 guéris, 1333 décédés et donc 13157 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait savoir que ce jeudi 29 juillet 2021, 49290 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 763608.