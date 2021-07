Sénégal: Troisième vague de Covid-19 au Sénégal - Delta livre ses chiffres

40% des contaminés dans la tranche d'âge 25-45 ans dont 54% de femmes, le personnel de santé atteint (473 agents depuis le début de la pandémie) avec des morts enregistrés, 70% des infectés par le variant Delta, les tout-petits aussi touchés, des tensions sur les lits d'hospitalisation : voilà les durs chiffres de la troisième vague de Covid'19 au Sénégal livrés lors la réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Occasion pour le Dr Marie Khémesse Ndiaye Ngom, directeur général de la santé publique du Sénégal, de tirer encore la sonnette d'alarme et d'appeler à la réaction communautaire.

Le Sénégal vit difficilement la troisième vague du coronavirus. Le variant Delta qui a fait pour la première fois son apparition en Inde gagne du terrain. Selon Dr Marie Khémesse Ndiaye Ngom, directeur général de la santé publique du Sénégal, sur 100 prélèvements, 70% sont touchés par le variant Delta. Une révélation qu'elle a faite hier, vendredi 30 juillet après la réunion du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). « Nos laboratoires nous ont signifié que sur 100 prélèvements, 70% des cas sont contaminés par le variant Delta et au même moment, nous constatons la disparition des autres variants », a-t-elle renseigné. Et de poursuivre : « connaissant sa virulence et la vitesse de contamination, nous restons inquiets concernant le nombre de cas qui va en accélérant avec hier 60 cas et 15 décès.»

Le Dr Marie Khemess a aussi renseigné qu'il y a une tension qui continue sur les lits même si l'oxygène est disponible ainsi qu'un manque de personnel soignant. « Nous avons un personnel de santé qui est atteint jusqu'à avoir des décès. Il y a cette inquiétude qui est là et cette angoisse, mais nous continuons à rassurer » a-t-elle avancé. Et d'attester : « les moyens sont là, même s'ils restent parfois limités mais il y a l'engagement de tout un chacun aussi bien le personnel technique que du côté du gouvernement sénégalais. »

LES TOUT-PETITS ET LES JEUNES TOUCHÉS

Pour le directeur général de la santé publique, Dr Marie Khémesse, il y a une atteinte notoire sur la tranche d'âge 25- 34ans jusqu'à l'ordre de 21% et 35-40ans représentant 19%. « C'est un fait qui a été noté. Les personnes atteintes de Covid sont relativement jeunes et on a une atteinte de l'ordre de 40%. Nous avons du côté du genre féminin près de 54% atteint dans la tranche également jeune », a soutenu la cheffe de la santé publique.

Pour cette troisième vague, la particularité réside sur le fait que depuis deux à trois jours, selon Dr Marie Khémesse, au niveau des structures de prise en charge Covid, des tout-petits sont atteints du coronavirus. « Nous notons au niveau de nos centres des enfants, de petits enfants neuf à peu près. Nous continuons les investigations mais malheureusement nous avons noté des décès. Il y a aussi des décès qui sont assujetti à des comorbidités ». Pour les membres en charge de la réponse, la surveillance continue.

Toutefois, le Cnge appelle à un engagement de tous pour le respect des gestes barrières dont le port de masque, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon, la distanciation physique mais aussi à la vaccination. Sur ce dernier point, le ministère de la Santé et de l'action sociale a déclaré : « Il y a des régions qui ne sont pas sur la ligne d'arrivée et nous voulons une immunité pour tous. Nous sommes à 63% surtout au niveau de Dakar ».