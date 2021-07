Madagascar: Atsimo Andrefana - « RN 9 Mihisa » sensibilise les usagers de la RN 9

Animation le long de la RN 9 pendant une semaine. Du 23 au 29 juillet derniers, la direction de la Communication du ministère de l'Aménagement du territoire et des travaux publics (MATP), avec la coordination du Projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce (PACFC) et le Groupement TAEP-Egis Inframad (maître d'œuvre), ont sillonné les communes longeant la RN 9, reliant Toliara à Manja.

Les trois entités, dans le projet « RN9 Mihisa » (ndlr : La RN 9 joue) se sont arrêtées dans toutes les communes et les villages longeant la RN9 pour organiser des sensibilisations sous forme de jeu.

« Ce sont des sensibilisations des communautés et des autorités locales portant sur les mesures de sécurité à prendre dans le cadre des travaux d'aménagement et de bitumage de la RN9. Les sensibilisations se sont également portées sur les bénéfices que les communautés peuvent tirer de la route une fois réhabilitée », explique Harifidy Rahaingoson, directeur de la Communication du MATP.

Pont-barrage

Divers jeux sous forme de questions et de remises de cadeaux à chaque réponse juste, ont animé la RN 9. Le dernier jour d'animation s'est tenu à Toliara durant la journée d'hier.

Les travaux de bitumage de la RN 9 continuent après la réhabilitation totale de la portion Toliara- Analamisampy (107 km) en 2018. La suite des travaux se poursuit cette année, et concerne deux lots, AnalamisampyBevoay (85 km) et le second lot consiste à réhabiliter 80 km reliant Bevoay à Manja, dans la région Menabe. Les travaux sur le lot numéro 1, Analamisampy-Bevoay, ont commencé depuis le mois de novembre 2020 et quelques 40 km sont en terrassement.

Le MATP annonce du retard avec 6,10 % d'avancement des travaux seulement pour le premier lot. Les travaux de construction de la route Bevoay-Manja ont commencé depuis le mois de juillet de l'année dernière, avec un taux d'achèvement évalué à 16, 07 % jusqu'ici. Un pont-barrage sera mis en place, au niveau du PK 199+700, c'est-à-dire, entre les deux lots de travaux.

Un pont qui enjambera le fleuve Mangoky. Une prise d'eau sera installée sous le nouveau pont, dans le but d'irriguer la rive droite du fleuve Mangoky, dédiée à des projets d'agriculture. Le pont est prévu être achevé en 2023, de même que les 165 km reliant Analamisampy à Manja. Les travaux de réhabilitation de la RN 9 sont financés par le Fonds africain de développement (FAD), le FAT (Facilité d'appui à la transition) de la BAD et l'État malgache.