Madagascar: Soutenance d'HDR - La fidélisation des consommateurs au cœur des travaux de Dr Finaritra Rakotovao

Après sa soutenance, le Dr Finaritra Manovosoa Rakotovao a eu la mention très honorable avec félicitation du jury.

Maître de conférences auprès de l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo et enseignant-chercheur au sein de la mention Gestion de l'Université d'Antananarivo, le Dr Finaritra Manovosoa Rakotovao a soutenu pour l'obtention de son diplôme d'Habilitation à diriger des recherches (HDR), étape ultime pour accéder au grade de professeur de l'enseignement supérieur.

Actuellement, les entreprises font face à un environnement de plus en plus concurrentiel. Ainsi, la recherche de la satisfaction et la fidélisation de la clientèle apparaît comme incontournable. En effet, sans concurrence, le seul objectif pour l'entreprise se résumerait à la maximisation du profit et la minimisation des coûts, et les clients n'ont d'autres choix que d'acheter et de consommer les produits qui leur sont offerts. Seulement, dans le cadre d'un marché où règne la concurrence, les consommateurs ont le choix entre plusieurs alternatives et la satisfaction est un réel intérêt pour l'entreprise, ne serait-ce que par le fait que c'est un déterminant important de la fidélité. C'est dans ce sens que les travaux du Dr Finaritra Manovosoa Rakotovao trouvent toute leur importance. Dans son travail, il a identifié les principaux éléments qui impactent la satisfaction et la fidélité des consommateurs. Les sujets abordés par l'impétrant sont en phase avec les préoccupations scientifiques, économiques, sociales et organisationnelles actuelles.

Fidélisation. Par ailleurs, les coûts liés à la fidélisation des clients existants sont bien inférieurs aux coûts d'acquisition de nouveaux clients. « Alors qu'une amélioration de seulement 5% du taux de fidélisation des clients entraîne une augmentation de 25 à 85% du revenu, afin de satisfaire et de fidéliser les consommateurs, il faut d'abord identifier les leviers de satisfaction et de fidélité » , a-t-il soutenu. Par une approche quantitative basée sur une modélisation par équation structurelle, il a satisfait les exigences d'un travail de recherche de très haut niveau. À l'issue de la soutenance et compte tenu de la qualité de ses recherches, à l'unanimité, les membres du jury lui ont attribué le diplôme d'HDR avec la mention très honorable avec félicitations du jury. L'enseignement supérieur s'est étoffé d'un enseignant de rang magistral compte tenu de la rareté des chercheurs en sciences de gestion. On souhaite au Dr HDR Finaritra Manovosoa Rakotovao plein de succès pour la suite de sa carrière.