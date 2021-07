Madagascar: Agents diplomatiques et consulaires - Prestation de serment hier au MAE

35 nouveaux agents diplomatiques et consulaires (ADC) ont prêté serment, hier, devant le ministre des Affaires étrangères, Dr Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo, et rejoignent la grande famille des diplomates de carrière malgaches. Sortants de l'Ecole nationale d'administration de Madagascar (ENAM), il s'agit de 18 agents de la 12ème promotion baptisée « HARENA », et de 17 agents de la 13ème promotion dite « MADIO ».

Coopération. Ces nouveaux agents diplomatiques et consulaires viennent ainsi renforcer les rangs du ministère des Affaires étrangères, qui a mené ces dernières années une réforme importante visant à améliorer le cadre juridique du métier de diplomate. Le ministère des Affaires étrangères fait face à de nombreux défis, au premier rang desquels figure la mobilisation de la coopération internationale en vue de la réalisation, en synergie avec les autres départements ministériels ainsi que des engagements du président de la République pour l'émergence de Madagascar.

Arcanes de la diplomatie. En tant que ministère régalien et coordonnateur de l'action extérieure de l'État, le MAE assure également la défense des droits souverains de Madagascar à tous les niveaux des relations internationales. L'arrivée de nouvelles recrues formées aux arcanes de la diplomatie est ainsi cruciale pour faire avancer l'agenda de Madagascar sur la scène internationale et surtout protéger ses intérêts. Ainsi que l'indique la charte des valeurs des ADC, « un diplomate incarne l'image de son pays et contribue au rayonnement de Madagascar sur le plan international. (... ) Le diplomate porte haut le flambeau de la nation et défend ses intérêts en remplissant sa mission avec courage, détermination et dévouement ». Les nouveaux diplomates ont reçu le tso-drano du chef de la diplomatie, Dr Djacoba A. S. Oliva Tehindrazanarivelo.