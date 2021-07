Madagascar: Hiver austral - Baisse des températures minimales demain sur les Hautes terres

Encore quelques semaines à tenir avant que l'hiver austral ne commence à tirer sa révérence.

En attendant, les habitants des Hautes terres centrales, notamment Analamanga, Vakinankaratra, Amorin'i Mania et Haute Matsiatra auront encore à composer avec les basses températures et, depuis quelques jours, le vent glacial. A compter de demain, 1er août, les températures minimales observées sur les Hautes terres connaîtront une légère baisse et ce, par rapport aux valeurs normales de saison. D'après les prévisions, le mercure affichera 6°C de température minimale pour dimanche du côté du Vakinankaratra et de la Haute Matsiatra, si les maximales seront respectivement de 20°C et de 19°C dans ces deux régions.

A Analamaga, incluant ainsi la capitale, les températures évolueront entre 10°C et 20°C. Bref, encore des nuits glaciales en perspective pour les habitants des Hautes terres centrales, contrairement aux zones côtières, notamment dans la partie Ouest où le soleil sera au rendez-vous toute la journée. Un excellent 32°C de température maximale et entre 18°C et 20°C de minimale pour les régions Betsiboka et Boeny. De quoi satisfaire les vacanciers dans ces régions. Quant aux Hautes terres, il va encore falloir prendre son mal en patience jusqu'à l'arrivée de l'intersaison puis de la saison chaude et humide mais cela, ce sera encore dans au moins deux mois.