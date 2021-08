Congo-Brazzaville: Coopération - 431 médecins et techniciens formés à Cuba regagnent le Congo

375 médecins et 56 techniciens de santé, formés à Cuba, devraient bientôt regagner le Congo, pour intégrer et renforcer le système de santé congolais, avec l'appui des ministères en charge de l'Enseignement supérieur et de la Santé.

Le diplomate cubain, José Antonio Garcia Gonzalez, a fait cette annonce le 30 juillet à Brazzaville, après son entretien avec le ministre de la Coopération internationale et du Partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. Il s'agit du retour de la deuxième cohorte des étudiants qui viennent de finir leur formation à Cuba.

Au cours de leur discussion, les deux personnalités ont échangé de vues sur les perspectives de spécialisation des étudiants congolais en fin de cycle à Cuba. « Ils vont venir en tant que médecins généralistes, mais le Congo a aussi besoin de spécialistes. Nous parcourons donc les possibilités de spécialisation de ces étudiants, afin de partager mutuellement nos connaissances en lien avec santé notamment les maladies tropicales qui sont déjà endémiques ici au Congo », a fait savoir le diplomate cubain.

Par ailleurs, Brazzaville et La Havane explorent de nouvelles pistes de collaboration pour renforcer leur coopération. Outre le secteur médical, Cuba souhaite également apporter son expertise dans le domaine de l'agriculture, afin de prêter main forte au processus de diversification de l'économie congolaise.

Après avoir passé en revue quelques sujets sur lesquels repose la coopération entre les pays avec le ministre, l'ambassadeur cubain a évoqué de différentes perspectives de coopération basées sur les liens historiques, culturels, politiques, commerciaux et professionnels.

Vieille de 57 ans, la coopération entre Brazzaville et la Havane est surtout axée sur la santé, la formation de médecins congolais à Cuba et l'accueil de nombreux médecins cubains dans les établissements hospitaliers et centres sanitaires congolais. En effet, le gouvernement congolais envoie depuis 2013 plusieurs centaines d'étudiants en formation en médecine à Cuba. Les finalistes de la première vague, revenus au Congo en juillet 2020, sont actuellement en stage d'imprégnation dans différentes structures hospitalières dans les villes et banlieues du pays.