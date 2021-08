Congo-Brazzaville: Livres - Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah publie "Hecatombe et Remontada"

Sortie aux Editions LMI en 2021, la pièce de théâtre de l'écrivain Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah a été présenté par Armel Py Nzoulou, critique littéraire lors de la première édition du salon du livre de Pointe-Noire, qui a eu lieu au Musée Cercle africain.

"Hecatombe et Remontada" est une pièce de théâtre qui dénonce la misère sociale de la population de la République du Kangantima qui, en dépit de la crise sanitaire, se plaignent de la mauvaise gestion des biens de l'Etat par les gouvernants. Son excellence Ngouakatour et son gouvernement ont du mal à relever les défis et atténuer la crise. La population oscille alors entre l'hécatombe et la remontada.

Ecrit dans un style alerte emprunt des figures métaphoriques et des périphrases, cette pièce de théâtre met à nus nos vices que l'auteur présente avec ironie et que le lecteur découvre comme dans un miroir dans la peau de bourreau et victime. L'oppression, la misère du peuple, la corruption, la révolte, la dénonciation de l'immoralité... Autant de maux et antivaleurs passés au crible à travers les différents tableaux que la quinzaine de personnages de la pièce déroulent avec une élégance langagière assaisonnés de nombreux néologismes.

Selon Armel Py Nzoulou, toutes les images employées par l'écrivain traduisent la culture de l'homme de science qui a embrassé la scène du théâtre et de la littérature. Et d'ajouter que la pandémie elle-même est un grand thème au cœur de la théâtralité de cette pièce. Selon Yvon Wilfried Lewa-let Mandah, cette pièce est une satyre sociale et politique. « Je m'inspire dans le récit de Voltaire, un de mes maîtres dans la dramaturgie. Mon combat est d'apporter une cure à la société. Je combats donc les violences faites aux femmes, je m'insurge contre les injustices sociales, je me réjouirai ainsi si le théâtre peut corriger les mœurs », a-t-il signifié.

Yvon Wilfried Lewa-Let Mandah est poète, dramaturge, essayiste, metteur en scène, comédien, directeur artistique, de la compagnie Autopsie. Depuis 2017, il est président national du Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre. Il est auteur de près d'une dizaine d'ouvrages dans les genres aussi divers que variés comme le théâtre, la poésie ou l'essai.