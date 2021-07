Cote d'Ivoire: JO Tokyo 2021 / Espagne (U23) 5 - 2 Côte d'Ivoire (U23) - L'Espagne élimine la Côte d'Ivoire et file en demi-finale

Ce samedi 31 juillet 2021 aux environs de 8H GMT, l'Espagne affrontait la Côte d'Ivoire pour le compte des quarts de finale du tournoi masculin de football des JO Tokyo 2021. Et, ce sont les espagnols qui ont réussi à se qualifier en s'imposant sur le score de 5 buts à 2.

Tout avait bien commencé pour les Eléphants de Côte d'Ivoire avec ce but sur corner d'Eric Bailly à la 10e minute de jeu. Mais, avec un jeu offensif et une possession de balles propre aux espagnols, ceux-ci vont égaliser par l'intermédiaire d'Olmo à la 30', sur une erreur de remise de Wilfried Singo. Après ce but, la Roja va acculer la défense ivoirienne avec des attaques placées de tous les côtés. L'entrée du mancunien Amad Diallo à la 62' et les quelques accélérations de Franck Késsié, ne parviendront pas à faire céder la défense espagnole. A force d'insister sur le côté gauche, le capitaine des éléphanteaux, Max Gradel, va parvenir à trouver le chemin des filets, sur une action solo, dans le temps additionnel (92'). La tête déjà en demi-finale, Rafael Mir Vicente, va faire revenir les Eléphants sur terre avec ce but égalisateur, à une minute de la fin du match. Finalement l'arbitre mettra fin au temps réglementaire et enverra les deux équipes en prolongation.

D'entrée de jeu de ces prolongations, la Roja U23 va obtenir un pénalty, sur une faute de main d'Eric Bailly, qu'Oyarzabal se chargera de transformer (98'). En seconde période, la défense ivoirienne va sombrer et encaisser deux autres buts (117', 120'), portant le score à 5 buts à 2. Avec cette large victoire donc, l'Espagne rejoint logiquement les demi-finales.