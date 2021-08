Angola: Le Président João Lourenço rencontre son homologue guinéen

Conakry — Le Président angolais João Lourenço va s'entretenir ce vendredi, à Conakry, avec son homologue de la République de Guinée, Alpha Condé, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales.

Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, est à Conakry depuis jeudi pour une visite d'Etat de deux jours (30 et 31), à l'invitation de son homologue guinéen, Alpha Condé.

L'homme d'Etat angolais va visiter au port de Conakry, une unité en cours de modernisation et employant environ 460 personnes.

Les Présidents João Lourenço et Alpha Condé assisteront à la signature d'accords de coopération entre les deux pays.

Les ministres angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et de la Défense et des Vétérans de la patrie, João Ernesto dos Santos, qui font partie de la délégation présidentielle, travaillent avec une délégation ministérielle guinéenne, sur les mécanismes de renforcement de la coopération bilatérale.

En début de soirée ce vendredi, le chef de l'État angolais sera décoré du Grand Ordre national de la République de Guinée.

Les relations amicales entre l'Angola et la République de Guinée remontent aux débuts de la lutte pour la libération et l'indépendance de l'Angola.

Ces dernières années, les deux pays se sont efforcés de renforcer leurs relations dans les domaines économique, scientifique, technique et culturel.

L'Angola et la Guinée entretiennent d'excellentes relations de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, des transports, des mines et du pétrole.

La base de la coopération entre l'Angola et la Guinée est un accord général d'amitié et de coopération économique, scientifique et technique signé à Conakry le 15 février 2011. (Fin)