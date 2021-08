Guinée: Coopération - Plusieurs accords signés entre les présidents Angolais et guinéen à Conakry (Communiqué)

communiqué de presse

À l'invitation de son frère et ami, son excellence Pr Alpha Condé, président de la république de Guinée, son excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la république d'Angola, accompagné par madame la première dame d'Angola et à la tête d'une importante délégation gouvernementale a effectué une visite officielle en république de Guinée, le 29 juillet 2021. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations traditionnelles d'amitié et de coopération qui a toujours existé entre les deux pays.

Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en tête-à-tête qui se sont déroulés dans une atmosphère de parfaite cordialité et de compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun tant sur le plan bilatéral, régional, et international. Au cours de leur entretien, les deux chefs d'État ont échangé des informations relatives à la situation sociopolitique, économique et sécuritaire de leurs pays respectifs.

À l'occasion, le Pr Alpha Condé s'est réjoui des avancées remarquables enregistrées en république d'Angola depuis l'accès de son excellence João Laurenço à la magistrature suprême de son pays. Par ailleurs, il a salué le rôle combien important que joue son excellence João Manuel Laurenço tant sur le plan économique que sur le règlement des crises et l'apaisement des foyers de tension dans la région des grands lacs en sa qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des grands lacs et sur le reste du continent africain. Il a profité pour féliciter la république d'Angola qui assume avec succès la présidence en exercice de la communauté des pays de langue portugaise pour une période de deux ans.

Son excellence, João Manuel Gonçalves Lourenço a, à son tour, rappelé l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la république de Guinée et la république d'Angola depuis plusieurs décennies. Il a magnifié le sacrifice consenti par le peuple de Guinée à travers le feu président Ahmed Sékou Touré dans la lutte de libération de l'Angola.

Son excellence João Gonçalves Laurenço a, par la suite félicité son frère et ami, son excellence Professeur Alpha Condé, pour sa brillante réélection à la magistrature suprême de son pays et pour ses nombreuses initiatives et reformes entreprises en Guinée pour l'amélioration des conditions de vie des populations et pour le développement socioéconomique de la Guinée. Il l'a finalement félicité pour la présidence actuelle de la Guinée du groupe des 77 plus la Chine. il l'a souhaité une excellente réussite ainsi que son leadership dans le cadre des énergies renouvelables en Afrique.

Au plan bilatéral, les deux chefs d'État ont apprécié les relations séculaires d'amitié et de coopération entre les deux pays et se sont engagés à insuffler une nouvelle dynamique à celle-ci. Ils ont décidé de promouvoir une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines présentant un intérêt commun pour les deux pays. Pour se faire, les deux chefs d'État ont instruit leurs ministres des affaires étrangères de procéder à l'évaluation de l'état de la coopération entre les deux pays.

À cet égard, les deux parties se sont convenus de la tenue de la deuxième session de la commission mixte de coopération à Conakry dont la date sera fixée par voie diplomatique. Au regard du contexte sécuritaire dégradant et la multiplication des mouvements terroristes et intégristes en Afrique et dans le monde.

Leur excellence, Professeur Alpha Condé et João Gonçalves Lourenço se sont engagés à instruire leurs ministres concernés d'explorer les opportunités de coopération. Notamment dans le domaine militaire et sécuritaire à travers la formation et le renforcement de capacités, l'échange des informations et de renseignements, de sécurisation des frontières, la circulation illicite des armes légères et les petits calibres.

En outre, les délégations des deux pays ont eu des échanges fructueux dans divers domaines dont les affaires étrangères, la défense et la sécurité, les questions migratoires, la justice, l'éducation, les investissements publics et privés, les mines, le transport, l'agriculture, l'élevage, la pêche, le pétrole et le gaz, ainsi que dans le domaine de la santé.

Les ministres des affaires étrangères des deux pays ont procédé à la signature du mémorandum d'entente portant sur la consultation politique. Les deux hommes d'État ont mentionné les énormes opportunités économiques qu'offrent leur pays respectifs. Ils ont ainsi invité les opérateurs économiques guinéens et angolais a créé un partenariat gagnant gagnant en vue de renforcer et de diversifier les échanges entre les deux pays.

Abordant la crise sanitaire, les deux chefs d'État se sont réjouis des stratégies mises en place dans leurs pays respectifs dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 qui sévit encore dans le monde et ont insisté sur la nécessité d'un accès équitable aux vaccins.

Au plan Africain, les deux chefs d'État ont apprécié l'évolution significative de la démocratie sur le continent. Ils ont cependant déploré la persistance des foyers de tension dans certains pays ainsi que la montée en puissance du terroriste et l'intégrisme religieux et la circulation des armes légères et les petits calibres qui freinent le développement. À cet effet, ils ont condamné les attentats terroristes récurrents à l'est de la République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Mali, au Tchad, au Nigeria, au Niger et au Mozambique. Les deux chefs d'État se sont engagés à une meilleure coordination de leur action sous l'égide de l'Union africaine pour créer les conditions favorables à la paix et à la sécurité régionale et internationale.

Leur excellence, le professeur Alpha Condé et João Manuel Gonçalves Laurenço ont réitéré leur engagé en faveur de la défense et de la promotion des intérêts de l'Afrique et se sont félicités des positions concertées des chefs d'État de l'Union africaine visant à parler d'une seule voix sur l'ensemble des problèmes régionaux et internationaux. Les deux chefs d'État ont appelé leurs pairs à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des réformes engagés au niveau de l'Union africaine en faveur desquelles ils ont réaffirmé leurs soutiens.

Ils se sont également réjouis du lancement de la première phase de l'accord sur la zone de libre-échange continental africain. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la sauvegarde de l'environnement, les deux hommes d'État ont réitéré leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de Paris et ont invité la communauté internationale au respect des engagements pris à cet effet.

Durant son séjour, son excellence João Gonçalves Laurenço a effectué une visite au port autonome de Conakry et à l'usine de condiments bravo ainsi qu'une rencontre de courtoisie aux anciens combattants guinéens de la guerre de libération de l'Angola. Le président Lourenço a été élevé à la dignité de grand-croix de l'ordre national du mérite de la république de Guinée.

Au terme de sa visite en Guinée, son excellence João Gonçalves Laurenço a remercié son excellence, le professeur Alpha Condé, président de la république de Guinée, le gouvernement et le peuple de Guinée pour la qualité de l'accueil, l'hospitalité généreuse et fraternelle dont lui-même et sa délégation ont fait l'objet durant leur séjour.

Son excellence Gonçalves Laurenço, président de la république d'Angola a adressé une invitation à son frère et ami, professeur Alpha Condé a effectué une visite officielle en République d'Angola. Le professeur Alpha Condé, président de la république de Guinée a accueilli favorablement cette invitation dont la date sera fixée ultérieurement en commun accord par voie diplomatique.

Fait à Conakry, le 30 juillet 2021

Pour le gouvernement de la République de Guinée, son excellence Dr Ibrahima Kalil Kaba, ministre des affaires étrangères et les guinéens de l'étranger.

Pour le gouvernement d'Angola, son excellence, Tété Antonio, ministre des relations extérieures.