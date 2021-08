Ile Maurice: Distribution de poubelles à environ 2500 familles de Plaine des Papayes

communiqué de presse

Dans le cadre d'une campagne de nettoyage à Plaine des Papayes, des poubelles ont été remises à plusieurs familles de la région lors d'une cérémonie qui s'est tenue, ce matin, au conseil de village de Plaine des Papayes. Environ 2500 familles sont concernées par cet exercice qui se tiendra au cours de ce week-end à Plaine des Papayes et dans les régions avoisinantes.

La ministre de l'Egalité des Genres et du Bien-être de la Famille, Mme Kalpana Devi Koonjoo-Shah, était présente à l'événement organisé conjointement par le conseil de village de Plaine des Papayes et le conseil de district de Pamplemousses.

D'autres personnalités, dont le PPS, M. Rajanah Dhaliah, et les représentants du conseil de village de Plaine des Papayes et du conseil de district de Pamplemousses, étaient également présents.

Dans une déclaration, la ministre Koonjoo-Shah a parlé de l'objectif de l'initiative et a souligné que 5000 poubelles seront offertes à quelque 2500 familles, soit deux poubelles par famille. Le gouvernement, a-t-elle dit, met l'accent sur la nécessité de protéger l'environnement pour garder notre pays propre. Il est important de commencer par garder les maisons propres, et ensuite le village, la société et le pays resteront propres, a-t-elle ajouté.

Selon la ministre, l'exercice de distribution se déroule dans la discipline et respecte tous les protocoles sanitaires. Mme Koonjoo-Shah a également lancé un appel à toutes les familles recevant des poubelles à en faire bon usage et à commencer par garder leurs foyers propres ainsi que leur environnement immédiat et à continuer à protéger l'environnement.

Pour rappel que la campagne de nettoyage a été lancée au début du mois de juillet 2021 à Triolet et que quelque 8500 familles ont reçu des poubelles. La campagne se poursuivra pendant les week-ends dans la partie nord de Maurice et couvrira 18 villages.