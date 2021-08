Maroc: Le Roi Mohammed VI appelle à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs du Maroc et de l'Algérie

Fès, 31/07/2021 — Le Roi Mohammed VI a appelé à faire « prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs » du Royaume du Maroc et de l'Algérie en vue de dépasser une » situation déplorable qui gâche les potentialités des deux pays.

« Nous appelons à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs de nos deux pays. Nous pourrons ainsi dépasser cette situation déplorable qui gâche les potentialités de nos deux pays, au grand dam de nos deux peuples et des liens d'affection et de fraternité qui les unissent », a affirmé le Souverain dans le discours adressé à la Nation à l'occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.

D'autre part, le Roi a assuré que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières entre les deux pays sont « totalement dépassées et n'ont plus raison d'être aujourd'hui ».

« Aucune logique ne saurait expliquer la situation présente, d'autant que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n'ont plus raison d'être aujourd'hui », a-t-il relevé , se disant intimement convaincu qu'entre deux pays voisins et deux peuples frères, l'état normal des choses est que « les frontières soient et demeurent ouvertes ».

En effet, « leur fermeture heurte un droit naturel et un principe juridique authentique, consacré par les instruments internationaux, notamment le Traité de Marrakech, texte fondateur de l'Union du Maghreb Arabe qui prévoit la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux entre les pays constitutifs de l'espace maghrébin ».