Togo: L'IAEC (en partenariat avec Google, Oracle, l'ESTIA et Teolis) offre plus de cent bourses d'études

Comme annoncé, le fruit du partenariat entre l'Institut africain d'administration et d'études commerciales ( IAEC) et les géants mondiaux Google, Oracle, la prestigieuse école française ESTIA et d'autres partenaires de taille, commence par mûrir. Un appel à candidature pour plus de cent bourses d'études vient d'être lancé par cet institut privé (IAEC du Togo).

"Nous sommes heureux d'avoir reçu la visite de Innocent Kagbara, représentant le conseil d'administration du du Groupe IAEC - Institut africain d'administration et d'études commerciales - et Député en charge de l'éducation à l'assemblée nationale du Togo" , annonçait l'école d'ingénieur ESTIA 17 juin dernier en France .

Il s'agit pour L'IAEC de mettre à la disposition des nouveaux bacheliers, étudiants et particuliers, de bénéficier de deux (02) bourses pour étudier dans la prestigieuse école ESTIA à Biarritz en France avec une prise en charge totale et de cent (100) bourses pour étudier à l'IAEC de Lomé.

Il est prévu en marge de ce partenariat, un accompagnement des enseignants pour chaque année et les bourses de remise à niveau, et des travaux de recherches communes et la délivrance des certifications.

Cet appel à candidature sera donc ouvert à partir du 02 au 30 août 2021. Pour y postuler, rendez-vous à l' IAEC de Lomé sise au quartier Adewui ou contactez +228 22 20 20 91 ou +228 93 90 66 66.

Avec plus de 22 filières agréées et homologuées par l'état togolais, l'IAEC veut ainsi promouvoir l'excellence et donner de la chance aux jeunes de faire de se former.

Elle est d'ailleurs coté institution de bonne qualité par l'état togolais.

Notons que le groupe français iLCI qui assure actuellement la gestion de cet établissement d'enseignement privé, va investir conséquemment pour redonner une nouvelle architecture à l'IAEC de Lomé.