Sénégal: Saint-Louis - Le nouveau Gouverneur Alioune Badara Samb officiellement installé

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, a installé officiellement, samedi, dans ses fonctions, le nouveau Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Samb, ancien préfet de Dakar, qui remplace le Gouverneur sortant, Alioune Aïdara Niang, devenu le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Cette cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée dans la grande salle de conférence de la Préfecture, en présence du maire Mansour Faye et de plusieurs autres autorités administratives, municipales, coutumières, religieuses et autres invités.

Saint-Louis - Devant un auditoire fort attentif, le ministre de l'Intérieur a salué le travail remarquable effectué durant six ans et six mois par l'ancien Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, en vue de contribuer efficacement au développement économique et social, harmonieux des départements de Dagana, de Saint-Louis et de Podor.

Au nom du chef de l'Etat, le ministre Antoine Félix Diome a vivement félicité le Gouvernement sortant, pour les résultats satisfaisants qu'il a enregistrés dans le cadre de l'exercice de sa fonction dans cette partie de l'Axe-Nord de notre pays, conformément à la vision réaliste et prospective du chef de l'Etat, à ses instructions et directives.

Après avoir mis en exergue le cursus universitaire du nouveau Gouverneur, le ministre de l'Intérieur s'est réjoui de la promptitude du chef de l'Etat à renouveler sa confiance à cet administrateur émérite, titulaire d'un Doctorat en Droit Public, par ailleurs, ancien professeur de Mathématiques, ancien préfet de Saint-Louis, ancien Adjoint au Gouverneur.

Le ministre Antoine Diome a exhorté le nouveau chef de l'Exécutif régional, qui fut major de sa promotion à l'école nationale d'administration, à se surpasser pour poursuivre le travail effectué à Saint-Louis par son prédécesseur, Alioune Aïdara Niang, « M. Niang a accompli dans de très bonnes conditions la mission noble et exaltante qui lui était dévolue, compte tenu de votre solide formation sur les questions sécuritaires, de vos expériences professionnelles dans le cadre du commandement territorial, de votre parcours universitaire, vous êtes capable de consolider et de renforcer les acquis de votre prédécesseur ».

Très sensible à ces conseils précieux, le nouveau Gouverneur de Saint-Louis, Alioune Badara Samb s'est dit honoré par sa nomination qui lui permet aujourd'hui de revenir dans une région où il a exercé les fonctions de préfet du département de Saint-Louis, « J'ai été installé en 2013 dans mes fonctions de préfet, par l'ancien Gouverneur, Feu Ibrahima Sakho, en présence du doyen Golbert Diagne, des autorités administratives, coutumières et religieuses de cette région, je remercie infiniment le chef de l'Etat qui m'a renouvelé sa confiance en me permettant de présider désormais aux destinées de cette région Nord qui m'avait déjà accueilli chaleureusement ».

M. Samb a réitéré son engagement indéfectible à ne ménager aucun effort pour mériter la confiance du chef de l'Etat, « je compte entièrement sur le soutien et l'appui du ministre Antoine Diome, des populations de Saint-Louis, pour relever, de fort belle manière, tous les défis qui interpellent cette région, je vais m'évertuer à contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs du Pse, du programme national d'autosuffisance en riz et de la sécurité alimentaire, dans cette région à fortes potentialités agricoles ».

Auparavant, le maire Mansour Faye a rendu de vibrants hommages au Gouverneur sortant, qui s'est sacrifié pendant six ans, en vue de mettre cette région sur la voie de l'émergence. Il a tenu à souhaiter la bienvenue à son remplaçant, Alioune Badara Samb, qu'il qualifie d'administrateur rigoureux, légaliste, compétent et performant.