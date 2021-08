Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage - Une structure ouvre ses portes pour redynamiser l'offre de l'emploi

La réduction du taux de chômage et de lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire tient à cœur à des structures privées qui veulent en faire leur cheville ouvrière. C'est le cas de l'agence Fipex qui vient d'ouvrir ses portes dans la commune de Yopougon.

Elle veut à sa manière contribuer à réduire le taux de chômage et lutter contre la pauvreté. Pour ce faire, elle a ouvert ses portes à la grande satisfaction de la population et de potentielles personnes en quête d'emploi à Yopougon, le 31 juillet 2021.

Selon son directeur général, Mohamed Diaby, l'objectif de la création de l'agence dans cette commune est de participer à la dynamique de défense et de préservation de l'emploi et du développement durable à travers, notamment la création de richesse et la recherche de l'autonomisation financière des jeunes.

« La promotion des valeurs et des initiatives de préservation de l'emploi, la veille de l'application des politiques de l'emploi jeune et l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire est notre premier défi », a-t-il indiqué. Ajoutant que Fipex se veut également une structure citoyenne à valeur ajoutée, de réflexions, d'initiatives et d'actions pour la promotion de l'emploi, de protection et du développement durable en Côte d'Ivoire.

À l'occasion, il a lancé un appel à l'endroit des citoyens sur l'importance et les acquis de l'entrepreneuriat.

Procédant à l'ouverture officielle de l'agence, au quartier Sicogi Pmi, Coulibaly Issoufou, premier adjoint au maire de Yopougon, parrain de la cérémonie, a indiqué qu'elle est la bienvenue dans sa commune. Elle va contribuer à occuper certains jeunes.

Il a salué et félicité Mohamed Diaby pour l'initiative. Il a également saisi l'occasion pour encourager la jeunesse à s'inscrire dans cette dynamique pour leur autonomisation.

L'agence Fipex, il faut le noter, commercialise des produits électroménagers. Elle emploie une dizaine de personnes. Elle compte offrir des opportunités d'emplois aux jeunes de la commune de Yopougon.