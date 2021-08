Cote d'Ivoire: Nawa - Des investissements de plus de 6 milliards FCFA sur la période 2022-2024 annoncés

Le programme triennal 2022-2024 de la région de la Nawa a été adopté, le 30 juillet, à l'issue de la 2e session ordinaire du Conseil régional.

Le Conseil régional de la Nawa a tenu sa 2e session ordinaire de l'année, le 30 juillet. Au cours de cette réunion dont nous avons reçu copie des conclusions, les élus ont adopté à l'unanimité le projet de programme triennal 2022-2024. La session a été présidée par le ministre Alain-Richard Donwahi, président dudit conseil.

Ainsi, sur la période 2022-2024, le Conseil régional de la Nawa prévoit d'investir plus de six milliards de FCfa dans différents secteurs, notamment l'éducation, les infrastructures économiques et la santé. 46% du budget d'investissement seront consacrés uniquement à l'éducation, précise la note de presse.

Il s'agira pour le conseil de poursuivre l'extension du collège de Buyo et de construire de nouvelles écoles primaires dans différentes localités, notamment à Petit Libreville, ce village de Méagui dont l'école primaire s'est écroulée, il y a quelques mois.

Dans le domaine de la santé, il est prévu la construction de deux nouveaux centres de santé intégrés, l'un à Gbatina et l'autre à Gbada-Kouamékro, deux villages situés dans les sous-préfectures d'Okrouyo et Gnamangui. La construction du bloc de maternité à l'hôpital général de Buyo est également annoncée.

En outre, le Conseil régional entend procéder au raccordement électrique des maisons des chefs des villages et des jeunes construites en 2021 et poursuivra le renforcement de son parc d'engins d'entretien routier.

Le présent programme triennal du Conseil régional de la Nawa accorde une place importante au social. A cet effet, une batterie d'actions sociales sera déployée dès 2022 en octroyant, notamment des subventions aux orphelinats, aux associations sportives et aux communautés religieuses. Mais également en subventionnant les cantines scolaires et en facilitant l'accès des étudiants de la Nawa aux bourses d'études au Maroc. Aussi, le fonds de garantie pour l'autonomisation des femmes et des jeunes de la Nawa sera-t-il enrichi de 50 millions en 2022.

Le Conseil régional prévoit enfin de renforcer son soutien aux chefs traditionnels de la Nawa dans leur mission de représentation et de cohésion sociale.