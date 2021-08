Angola: Le Président angolais invite son homologue guinéen à visiter l'Angola

Conakry — Le Président angolais, João Lourenço, a invité son homologue guinéen, Alpha Condé, à visiter l'Angola à une date à convenir en temps voulu.

L'invitation, faite vendredi, a été acceptée par le Chef de l'Etat guinéen, selon le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, lors de la lecture du communiqué conjoint de la rencontre entre les délégations ministérielles des deux pays, tenue à Conakry.

Le communiqué souligne que les délégations "ont réaffirmé l'importance des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant entre les deux pays, exprimant leur volonté de continuer à renforcer ces liens".

Au cours de la réunion, l'intensification et le renforcement des relations de coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, des transports, de la défense et de la sécurité, des ressources minérales et des champs pétroliers, entre autres, ont été discutés.

Selon le document, les Gouvernements angolais et guinéen ont convenu de tenir la IIe session de la Commission mixte de coopération à Conakry.

Ils ont également décidé d'explorer les opportunités de coopération dans les domaines militaire et sécuritaire, pour faire face à la détérioration de la sécurité et à la multiplication des mouvements terroristes et fondamentalistes en Afrique et dans le monde.

Les parties ont appelé les opérateurs économiques angolais et guinéens à créer un partenariat mutuellement avantageux, en mettant l'accent sur le renforcement et la diversification des échanges entre les deux pays.

Les délégations ministérielles angolaise et guinéenne se sont rencontrées dans le cadre de la visite d'Etat de deux jours que le Président João Lourenço effectue en Guinée, à l'invitation de son homologue Alpha Condé.