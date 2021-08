Cote d'Ivoire: Nomination, en qualité de Premier Ministre - Patrick Achi exprime toute sa gratitude au Président Alassane Ouattara

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a exprimé, le samedi 31 juillet 2021 à Adzopé toute sa gratitude et sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour la marque de considération et de confiance à son égard, en lui permettant d'assumer la haute fonction de Premier Ministre.

C'était lors d'une cérémonie d'hommage organisée par la Région de la Mé, soutenue par des Régions alliées.

« Je suis heureux de prendre part à cette journée exceptionnelle d'hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, un homme exceptionnel. Qu'il me soit permis de lui traduire toute ma gratitude et ma reconnaissance pour ma nomination à la haute fonction de Premier Ministre, Chef du Gouvernement », a indiqué Patrick Achi.

Et d'ajouter qu' Alassane Ouattara a posé trois actes majeurs qui ont transformé le destin d'une région et d'un peuple. A savoir, la création de la Région de la Mé, l'ampleur des investissements (environ 200 milliards de FCFA) en dix ans ; et sa nomination, en qualité de Premier Ministre.

Les investissements concernent, entre autres, un vaste projet de bitumage des voiries urbaines dans les chefs-lieux de département ; de nombreuses écoles ; un Centre Hospitalier Régional d'un coût de 29,5 milliards de FCFA ; une usine de traitement d'eau potable à M'Basso ; la construction et la réhabilitation des centres de santé ; la construction de collèges de proximité, etc.

Patrick Achi a souligné sa loyauté et sa fidélité au Président de la République Alassane Ouattara, dont il a salué le leadership, l'engagement et la vision pour la Côte d'Ivoire.

Le Chef du gouvernement a dit sa fierté d'appartenir au Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP). Ce parti, a-t-il dit, est le creuset des meilleurs talents et des vrais patriotes engagés pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la grandeur de la Côte d'Ivoire.