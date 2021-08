Cote d'Ivoire: 6ème édition de la Semaine nationale de la propreté (Snp) - Message du gouvernement

Ivoiriennes, Ivoiriens, chers Compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire

Instituée depuis 2016, la « Semaine Nationale de la Propreté », est célébrée chaque année dans notre pays du 1er au 06 août, en prélude à la fête nationale.

Cette année, la célébration de cette 6ème édition se fait autour du thème : « Pour la propreté de mon cadre de vie, je m'engage ». Comme les années antérieures, elle s'inscrit dans la volonté du Gouvernement de contribuer activement à l'amélioration de la qualité du cadre de vie et du bien-être des populations.

Ce thème est en phase avec la vision de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République d'« une Côte d'Ivoire Solidaire », qui place chaque habitant de notre beau pays au cœur de l'action de l'Etat. Il s'agit donc par nos actions collectives et individuelles de contribuer à l'amélioration de la propreté en Côte d'Ivoire et de pérenniser ainsi un meilleur cadre de vie pour nos concitoyens.

Mesdames et messieurs,

La problématique de la propreté est d'actualité au regard de son impact sur notre santé et notre bien-être.

Dans un contexte mondial marqué par la pandémie de la Covid-19, chaque citoyenne et chaque citoyen doit contribuer, chacun à son niveau, à la préservation de la qualité de son environnement par des gestes simples au quotidien, notamment le bon conditionnement des déchets et le nettoyage de son domicile, de son lieu de travail, en un mot de son cadre de vie.

Ivoiriennes, Ivoiriens,

La propreté doit façonner notre quotidien, et notre santé en dépend.

Plus qu'une célébration, la Semaine Nationale de la Propreté doit être perçue comme l'amorce d'un profond changement de comportement, expression d'un contrat social qui met en exergue notre responsabilité et notre engagement dans la promotion de la propreté de notre cadre de vie.

C'est l'occasion pour chacun d'entre nous de marquer une pause et de jeter un regard attentif sur les conséquences de nos incivilités sur notre cadre de vie, notre santé, notre bien-être et l'image de notre pays.

Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter toutes celles et tous ceux qui, dans un élan citoyen, par leurs initiatives et leur engagement, contribuent chaque jour à la promotion de la propreté et à l'éclat de notre pays. J'exhorte toute la population au sens de la responsabilité et du civisme, ainsi qu'à l'adoption de bons réflexes et de gestes écocitoyens.

Ivoiriennes, Ivoiriens, Mesdames et Messieurs

Rien de grand et de beau ne peut se construire dans un environnement insalubre. Il est impératif que le développement de notre pays intègre les valeurs fondamentales de l'Ivoirien nouveau prôné par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara ; à savoir un citoyen respectueux de l'environnement, de la qualité du cadre de vie et du bien-être social.

Par nos actions, par de petits gestes écocitoyens, nous pouvons et nous devons contribuer à rendre notre cadre de vie beau et propre et partant, accroître l'attractivité du pays pour les touristes et les investisseurs.

Chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire,

« Une Côte d'Ivoire solidaire » est un pays où, tous, Hommes politiques, Religieux, Femmes, Jeunes, Enfants et Personnes Âgées, un pays où tout le monde s'engage à adopter les bons réflexes, les bons gestes en matière de propreté.

Seule notre entière adhésion à cette vision du Gouvernement, permettra d'offrir aux générations actuelles et futures, un cadre de vie plus agréable.

Je vous remercie.

Bouaké Fofana

Ministre de l'Assainissement et de la Salubrité